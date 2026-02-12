El Ibex 35 sube con fuerza al calor de Europa

El Ibex 35 sube con fuerza en estos primeros compases de la sesión y se anota un repunte de un 0,65%. En Europa el ánimo está siendo positivo y vemos subidas generalizadas, con un gran desempeño del CAC francés, con subidas de más del 1%. Incluso el FTSE británico repunta, a pesar de que los datos del PIB han sido peores de lo esperado.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las renovables están subiendo con fuerza en la sesión de hoy del Ibex 35. Solaria sigue experimentando una alta volatilidad con el cierre y apertura de cortos. Por otro lado, la banca está animándose a medida que avanza la sesión, con Santander como líder. La entidad estará sujeta a la aprobación de Trump para la compra de Webster, una de sus grandes apuestas para crecer en Estados Unidos, pero de momento el mercado no duda de la operación.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La peor compañía está siendo Amadeus, con descensos de más del 2%. El motivo es que ha sufrido una importante rebaja de precio objetivo por parte de Citigroup, aunque también se le suma la incertidumbre que rodea a algunas empresas de software por la amenaza de las aplicaciones de IA. Se está abriendo un debate sobre si la IA es complementario o sustitutivo de algunas compañías, pero mientras están sufriendo descensos. Colonial o Enagás también sufren castigo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

