El Ibex 35 supera los 15.300 puntos gracias a Inditex

El Ibex 35 concluyó la jornada en terreno positivo, afianzándose por encima de los 15.300 puntos en un contexto de optimismo generalizado en los mercados. El selectivo español encontró en Inditex y en las declaraciones de Christine Lagarde sus principales apoyos.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del índice, Inditex volvió a situarse en el centro de la atención, recuperando parte de lo perdido en meses recientes. En el último mes ha sorprendido al mercado con un avance del 9% entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre, convirtiéndose en el motor más relevante de la subida.

En contraste, Puig encabezó las caídas, todavía penalizada por los resultados trimestrales divulgados el martes y, especialmente, por la presión sobre sus márgenes en el negocio de fragancias. Grifols, que arrancó la sesión con retrocesos debido a la reapertura de dudas ligadas al caso Gotham y a las auditorías de KPMG, consiguió revertir la tendencia y cerrar con un alza del 0,5%.

Otros movimientos

En el plano europeo, la atención giró en torno al discurso de Lagarde. La presidenta del BCE confirmó que los tipos de interés se mantienen sin cambios, respaldada por la fortaleza de la economía y la finalización del proceso desinflacionario. Este mensaje favoreció especialmente al sector bancario, donde las entidades españolas mostraron un tono positivo, salvo Sabadell y Caixabank, que podrían reaccionar en próximas sesiones.

Los principales índices del continente acompañaron con avances: el CAC 40 francés ganó un 0,6%, mientras que tanto el DAX alemán como el EuroStoxx 50 subieron un 0,3%. Entre los valores más destacados figuró BAE Systems, que repuntó más de un 4% impulsada por las buenas perspectivas del sector de defensa y el creciente interés por los drones, tras la reciente tensión en Polonia y la respuesta de la OTAN.

En Wall Street, la sesión comenzó con subidas generalizadas tras la publicación de los datos de empleo. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2021, reforzando la expectativa de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. El mercado ya descuenta tres bajadas consecutivas de un cuarto de punto en lo que resta de año. La inflación sigue siendo una variable clave, aunque el empleo permanece en el centro del análisis.

El Nasdaq 100 se vio respaldado por el impulso del sector tecnológico, con Micron a la cabeza gracias a sus apuestas en inteligencia artificial. Tras el buen desempeño de Oracle en la sesión anterior, la compañía de semiconductores tomó el relevo, sosteniendo el avance del índice en su camino hacia máximos históricos.

Materias primas

En el mercado de materias primas, la jornada resultó negativa: el oro retrocedió cerca de medio punto, mientras que el petróleo y el gas natural se dejaron alrededor de un 2%. Por último, el euro/dólar registró una ligera apreciación tras las palabras de Lagarde y los últimos datos de inflación en Estados Unidos.