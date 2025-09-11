Las acciones de Inditex siguen al alza

Después de una subida de más del 6% en la sesión de ayer, las acciones de Inditex (ITX.ES) suben también en los primeros compases de la jornada de hoy y continúa la estela alcista que ayer comenzaba. ¿Qué puede significar esto?
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Las acciones de Inditex continúan subiendo
Inditex continúa de dulce y hoy sus acciones son las más alcistas del Ibex 35, con subidas del 1,5%. Esto implica que la subida acumulada en estos dos últimos días es ya de más del 8%. Después de fuertes subidas, suelen venir correcciones potentes, pero en este caso no se ha producido, lo que nos hace pensar que los repuntes de ayer de Inditex no se trataban únicamente de un movimiento especulativo, sino que la confianza de los inversores sobre la compañía ha mejorado considerablemente.
Todavía es muy pronto para saber si ha vuelto el crecimiento a Inditex o las ventas desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre son algo anecdótico y ese crecimiento del 9% no es algo representativo. En cualquier caso, ya hemos visto que si Inditex es capaz de recuperar ritmo los inversores reaccionarán de inmediato.
Las acciones de Inditex caen un 8% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Inditex?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.