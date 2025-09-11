Las acciones de Inditex siguen al alza

Después de una subida de más del 6% en la sesión de ayer, las acciones de Inditex (ITX.ES) suben también en los primeros compases de la jornada de hoy y continúa la estela alcista que ayer comenzaba. ¿Qué puede significar esto?

Las acciones de Inditex continúan subiendo

Inditex continúa de dulce y hoy sus acciones son las más alcistas del Ibex 35, con subidas del 1,5%. Esto implica que la subida acumulada en estos dos últimos días es ya de más del 8%. Después de fuertes subidas, suelen venir correcciones potentes, pero en este caso no se ha producido, lo que nos hace pensar que los repuntes de ayer de Inditex no se trataban únicamente de un movimiento especulativo, sino que la confianza de los inversores sobre la compañía ha mejorado considerablemente.

Todavía es muy pronto para saber si ha vuelto el crecimiento a Inditex o las ventas desde el 1 de agosto hasta el 8 de septiembre son algo anecdótico y ese crecimiento del 9% no es algo representativo. En cualquier caso, ya hemos visto que si Inditex es capaz de recuperar ritmo los inversores reaccionarán de inmediato.

Las acciones de Inditex caen un 8% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

