El Nasdaq 100 reacciona a los datos de inflación

El Nasdaq 100 abre la sesión del jueves en positivo tras el informe de inflación de Estados Unidos en línea con lo esperado. El par de divisas euro dólar avanza tras la publicación principalmente al fuerte aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo, que alcanza el nivel más alto desde octubre de 2021. Estos datos aumentan las expectativas de bajada de tipos de interés por parte de la FED.

Acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100, encontramos el desempeño positivo de Micron que avanza un 11% en la apertura de la sesión, la mayor subida desde 2024. También destacan Warner Bros (3%), Intuit (1,3%), ASML (1,5%), Adobe (0,3%) y Starbucks (0,6%). En la zona bajista del Nasdaq 100, los retrocesos más significativos son los de las acciones de Broadcom (-1,6%), Netflix (-0,7%), Intel (-0,2%), Palantir (-0,3%) y Booking (-0,3%).

En relación con las Siete Magníficas el desempeño general es positivo a excepción de Alphabet (-0,7%) y Microsoft (-0,2%). El resto de magníficas cotiza en positivo: Tesla (+0,3%), Nvidia (+0,4%), Apple (+0,6%), Meta (+0,3%), mientras que Amazon se mantiene plana.

Sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento general del Nasdaq 100 es positivo y reacciona al informe de IPC presentado antes de la apertura del mercado. El mercado descuenta ya la bajada de tipos por parte de la FED en su próxima reunión.

Fuente: Plataforma de XTB

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Micron (MU.US) avanzan un 11% en la sesión de hoy y se esperan con entusiasmo sus resultados trimestrales a final de mes. Se espera que informen sobre su producción de chips tras el impulso tan positivo que está experimentando el sector. Los resultados podrían ser muy superiores a los esperados como resultado de mayores ventas y precios de sus memorias flash como ya han anunciado desde alguna casa de análisis. Se espera que la implicación de los chips de Micron con los procesos de inteligencia artificial la posicionen como uno de los principales actores del sector y continúe proyectando al alza sus acciones.

