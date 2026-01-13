El Ibex 35 termina al alza gracias a los bancos

Jornada con ciertas dudas entre los principales selectivos mundiales que sufren ante los malos resultados de los bancos en EEUU y la incertidumbre geopolítica mundial que cada día suma nuevos capítulos.

El Ibex 35 roza los 17.700 puntos

El Ibex 35 cierra sin grandes movimientos, cotizando en el umbral de los 17.700 puntos con sectores clave impulsando a un lado y a otro al selectivo. Las entidades financieras ajenas al comportamiento de sus homólogas americanas, han conseguido cerrar el día en positivo, ayudando al Ibex 35 a intentar cerrar en positivo. A nivel particular, Santander ha firmado nuevos máximos con la valoración récord otorgada por Kepler Cheuvreux.

Otro de los protagonistas del día en el Ibex 35 es Repsol impulsado por las subidas en el precio del petróleo que se sitúa en sus máximos desde noviembre, ante la situación de inestabilidad generada en Irán. La posibilidad de una reducción de la oferta iraní ha atenuado el pesimismo, impulsado por las expectativas de un exceso de oferta global.

Para añadir algo más de presión sobre el terreno, Donald Trump dijo el lunes que impondría aranceles del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán, como China e India, mientras la administración intenta ejercer su influencia debido a que el gobierno ha matado a un alto número de manifestantes en un levantamiento que dura ya más de dos semanas.

En el lado opuesto del Ibex 35 encontramos a las entidades ligadas al turismo que sufren la subida del precio del barril, lo cual limita su futura actividad. También bajan las utilities, o las empresas de real state que sufren ante el incremento en los intereses de la deuda.

La ola de ventas de bonos japoneses impulsó los rendimientos globales al alza, con el tipo de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subiendo. Las preocupaciones sobre la independencia de la Fed hace que la curva de tipos se pronunciara bruscamente el pasado verano, y volverá de nuevo a ejercer presión sobre los tramos largos de la curva, poniendo de nuevo en el tablero a los vigilantes de los bonos. Si a esto le sumamos el incremento en el precio del petróleo podríamos estar ante el inicio de una nueva escalada en los precios, que obligue a los bancos centrales a cambiar su rumbo.

EEUU sin un rumbo claro

Más allá del Ibex 35, Wall Street cotiza a la baja a pesar de que los datos de inflación fueron a la baja, debido a que no lograron cambiar las apuestas sobre una pausa en los recortes de tipos de la Reserva Federal, mientras que JPMorgan. lideró una caída en los bancos tras sus resultados, debido a que las comisiones de banca de inversión no alcanzaron sus propias previsiones, y los ingresos por suscripción y asesoramiento en fusiones disminuyeron.

Con el desempleo aún bajo, el crecimiento económico por encima de la tendencia, el estímulo fiscal compensando la inflación y manteniéndose por encima del objetivo, la Fed puede mantener cómodamente los tipos sin cambios este mes y probablemente durante las próximas reuniones hasta que se defina la situación geopolítica global.

Los ataques continuados de Trump sobre Powell y las dudas sobre la independencia de la FED siguen alimentando el rally de los metales preciosos. El oro y la plata vuelven a subir en la sesión, especialmente en el caso de esta última que se ve más beneficiada ante la caída de los datos de inflación de EEUU.