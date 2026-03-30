- Las empresas de servicios básicos lideran la sesión
- Las acereras sufren
- Europa respira, pero las tecnológicas no convencen
- El dólar gana fuerza
- Las empresas de servicios básicos lideran la sesión
- Las acereras sufren
- Europa respira, pero las tecnológicas no convencen
- El dólar gana fuerza
El Ibex 35 termina la jornada con subidas, a pesar de que empezaba la semana con dudas. El ánimo en Europa y en la apertura americana ha sido positivo, lo que ha contagiado al selectivo español. Trump ha vuelto a hacer de las suyas y ha comentado que se está teniendo un gran progreso en las conversaciones con Irán. Sin embargo, sigue amenazando al régimen con ataques a sus instalaciones energéticas. En este caso, los inversores han preferido quedarse con la nota positiva.
Las empresas de servicios básicos lideran la sesión del Ibex 35
En la parte alta de la tabla del Ibex 35 hemos visto a valores energéticos como Acciona, Endesa o Iberdrola. Los inversores se han animado en compañías que pueden tener ingresos estables en un contexto como el actual. Aunque un aumento de los precios de la energía puede producir una pequeña reducción en una parte de la demanda, la realidad es que gran parte de ella es fija y por tanto se mantendrá a pesar del aumento de los precios. En ese sentido, las empresas señaladas se pueden beneficiar del contexto actual, además de repartir un dividendo atractivo, lo que es otro punto a favor en un entorno de volatilidad de mercado. Otro valor que ha repuntado es Cellnex, que ha recuperado cierto optimismo después de las correcciones que había sufrido desde sus máximos anuales.
Las acereras sufren
En la parte baja de la tabla del Ibex 35 han destacado Acerinox e IAG. Ambos valores se ven perjudicados por el conflicto. Aunque Acerinox produce mayormente fuera de Europa, también se ve afectada por el aumento de los costes de la energía y hasta el momento había sido menos castigada que ArcelorMittal, que sí que tiene una gran exposición a Europa. En el caso de IAG, se ve muy afectada por los costes del combustible, así como por las rutas cerradas por la guerra. ArcelorMittal y Puig también han caído más de un 1%. En el caso de esta última, los inversores siguen a la espera de más noticias sobre la fusión con Estée Lauder y con la incertidumbre del precio al que se valorará la compañía, muy castigada desde su salida a bolsa.
Europa respira, pero las tecnológicas no convencen
El FTSE 100 ha sido el índice con mayor repunte en Europa, con subidas de un 1,5%. Mientras, Alemania ha repuntado alrededor de un 1%. La Unión Europea es una de las regiones más afectadas por el conflicto, dada su dependencia energética. De hecho, países como Alemania dependen de una energía barata para ser competitivos y después de que en 2025 apenas crecieran, la guerra y el aumento de los precios del petróleo y del gas podrían causar una recesión en el país. En Wall Street el Dow Jones lidera los repuntes y las tecnológicas no terminan de recuperar la confianza del mercado. Valores como Micron o Lam Research corrigen más de un 4%, mientras que dentro de las 7 Magníficas la que más sube es Meta con una subida de menos del 2%. El aumento de los tipos de interés de la deuda pública y las tensiones en el mercado privado provoca que el coste de financiación para las empresas sea mayor y en un entorno donde las inversiones en IA están causando grandes salidas de caja, esto supone mayor dificultad para seguir manteniendo este ritmo de inversiones sin elevar los costes financieros.
El dólar gana fuerza
En cuanto a las materias primas, el oro y la plata se han anotado subidas, e incluso el crudo ha continuado repuntando a pesar de que en el mercado de renta variable hemos tenido algo más de optimismo. El que sigue ganando fuerza es el dólar, que está empujando el par euro/dólar al 1,145. Aunque esto facilite las exportaciones a la Zona Euro, también encarece el coste de las importaciones de petróleo.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Tensión global impacta a los mercados: Wall Street cierra bajo presión
La Fed mantiene la calma, pero aumentan las presiones inflacionarias
Microsoft lidera la nueva etapa de la IA mientras el mercado exige resultados
Las Siete Magníficas se desploman: ¿podrán seguir dominando el mercado bursátil?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.