El Ibex 35 termina la jornada con subidas, a pesar de que empezaba la semana con dudas. El ánimo en Europa y en la apertura americana ha sido positivo, lo que ha contagiado al selectivo español. Trump ha vuelto a hacer de las suyas y ha comentado que se está teniendo un gran progreso en las conversaciones con Irán. Sin embargo, sigue amenazando al régimen con ataques a sus instalaciones energéticas. En este caso, los inversores han preferido quedarse con la nota positiva.

Las empresas de servicios básicos lideran la sesión del Ibex 35

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 hemos visto a valores energéticos como Acciona, Endesa o Iberdrola. Los inversores se han animado en compañías que pueden tener ingresos estables en un contexto como el actual. Aunque un aumento de los precios de la energía puede producir una pequeña reducción en una parte de la demanda, la realidad es que gran parte de ella es fija y por tanto se mantendrá a pesar del aumento de los precios. En ese sentido, las empresas señaladas se pueden beneficiar del contexto actual, además de repartir un dividendo atractivo, lo que es otro punto a favor en un entorno de volatilidad de mercado. Otro valor que ha repuntado es Cellnex, que ha recuperado cierto optimismo después de las correcciones que había sufrido desde sus máximos anuales.

Las acereras sufren

En la parte baja de la tabla del Ibex 35 han destacado Acerinox e IAG. Ambos valores se ven perjudicados por el conflicto. Aunque Acerinox produce mayormente fuera de Europa, también se ve afectada por el aumento de los costes de la energía y hasta el momento había sido menos castigada que ArcelorMittal, que sí que tiene una gran exposición a Europa. En el caso de IAG, se ve muy afectada por los costes del combustible, así como por las rutas cerradas por la guerra. ArcelorMittal y Puig también han caído más de un 1%. En el caso de esta última, los inversores siguen a la espera de más noticias sobre la fusión con Estée Lauder y con la incertidumbre del precio al que se valorará la compañía, muy castigada desde su salida a bolsa.

Europa respira, pero las tecnológicas no convencen

El FTSE 100 ha sido el índice con mayor repunte en Europa, con subidas de un 1,5%. Mientras, Alemania ha repuntado alrededor de un 1%. La Unión Europea es una de las regiones más afectadas por el conflicto, dada su dependencia energética. De hecho, países como Alemania dependen de una energía barata para ser competitivos y después de que en 2025 apenas crecieran, la guerra y el aumento de los precios del petróleo y del gas podrían causar una recesión en el país. En Wall Street el Dow Jones lidera los repuntes y las tecnológicas no terminan de recuperar la confianza del mercado. Valores como Micron o Lam Research corrigen más de un 4%, mientras que dentro de las 7 Magníficas la que más sube es Meta con una subida de menos del 2%. El aumento de los tipos de interés de la deuda pública y las tensiones en el mercado privado provoca que el coste de financiación para las empresas sea mayor y en un entorno donde las inversiones en IA están causando grandes salidas de caja, esto supone mayor dificultad para seguir manteniendo este ritmo de inversiones sin elevar los costes financieros.

El dólar gana fuerza

En cuanto a las materias primas, el oro y la plata se han anotado subidas, e incluso el crudo ha continuado repuntando a pesar de que en el mercado de renta variable hemos tenido algo más de optimismo. El que sigue ganando fuerza es el dólar, que está empujando el par euro/dólar al 1,145. Aunque esto facilite las exportaciones a la Zona Euro, también encarece el coste de las importaciones de petróleo.