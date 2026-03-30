Si echamos la vista atrás a años como 2023, 2024 o 2025, las compañías de las que más se hablaba, por su excelente rendimiento incluso en etapas de caídas del S&P 500, eran las conocidas como las Siete Magníficas. Durante esos ejercicios, estas empresas lograron rendimientos muy superiores al índice, lo que las convirtió en el motor del mercado y en un refugio para los inversores.

Esta correlación tan estrecha con el S&P 500 se explicaba por su enorme peso dentro del índice y por la sensación de seguridad que transmitían: negocios sólidos, escalables y capaces de resistir incluso en entornos de inestabilidad.

Sin embargo, factores como el repunte del petróleo, el enorme gasto en inteligencia artificial y la salida de flujos de distintos vehículos de inversión han alterado esa dinámica. Desde el inicio del año, las compañías del grupo han registrado caídas significativas, muchas de ellas incluso antes del estallido del conflicto en Oriente Medio.

Un arranque de año decepcionante para las Siete Magníficas

Las Siete Magníficas, grupo formado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla y Nvidia, han comenzado el año con un rendimiento muy inferior al de ejercicios anteriores. Tras liderar las subidas del S&P 500 durante dos años consecutivos, este inicio de ejercicio ha puesto de manifiesto una pérdida de impulso que sorprende a los inversores y reabre el debate sobre la sostenibilidad de su liderazgo bursátil.

Entre los factores que explican este cambio de narrativa destacan unas valoraciones muy exigentes y la fatiga de la inteligencia artificial, que ha generado un creciente escepticismo sobre si las inversiones multimillonarias en IA generarán beneficios a corto plazo. Esto se reflejó claramente en los resultados de Microsoft y Amazon: pese a presentar cifras sólidas, el fuerte aumento del CAPEX destinado a IA provocó desplomes en sus acciones tras la publicación de resultados.

A ello se suma una rotación de carteras. La debilidad del sector tecnológico, especialmente visible en febrero, ha llevado a muchos inversores a mover capital hacia sectores con valoraciones más atractivas, como la energía, que además ha actuado como cobertura ante el conflicto geopolítico.

Siete Magníficas vs. S&P 500: el cambio de tendencia es evidente

Para comprobar el cambio de narrativa basta con observar el rendimiento del grupo frente al S&P 500 durante el último año y este inicio de ejercicio.

En 2025, el ETF Roundhill Magnificent Seven subió un 21,21%, frente al 16,1% del S&P 500.

En 2026, sin embargo, el ETF cae un 15,93%, mientras que el S&P 500 retrocede un 6,97%.

La diferencia es clara. Mientras que en 2025 las Siete Magníficas impulsaron al índice gracias a su enorme peso, en este inicio de año se han desplomado más del doble que el S&P 500. Esta situación contrasta con lo vivido en ejercicios anteriores, cuando sus caídas solían ser incluso menores que las del índice debido a la confianza del mercado en sus modelos de negocio.

Las caídas, además, no han sido homogéneas.

Alphabet A: –12,35%

NVIDIA: –10,18%

Tesla: –19,54%

Apple: –8,48%

Amazon: –13,64%

Microsoft: –26,23%

Meta Platforms: –20,36%

¿Por qué caen las Siete Magníficas?

Las razones detrás de las caídas han sido diversas. En el caso de Meta, la compañía ha afrontado en las últimas semanas varias presiones legales relacionadas con la protección de datos y la posible adictividad de sus aplicaciones, factores que provocaron un fuerte desplome de la acción.

Por otro lado, empresas como Microsoft y Amazon fueron castigadas con intensidad después de anunciar un incremento significativo en su inversión en capex destinado a inteligencia artificial para 2026. Aunque estas inversiones buscan reforzar su liderazgo tecnológico, el mercado interpretó el aumento del gasto como una señal de presión sobre los márgenes a corto plazo.

En el caso de Tesla, la situación es especialmente delicada. Sus ingresos procedentes de vehículos eléctricos se han visto amenazados por el avance de competidores chinos como BYD, que continúan ganando cuota de mercado a gran velocidad. Además, la compañía atraviesa un momento de transición estratégica, centrada en impulsar el desarrollo de robotaxis y del robot humanoide Optimus, iniciativas que generan expectativas, pero también incertidumbre.

Por su parte, Nvidia y Alphabet han sido de las menos castigadas. Ambas han mostrado una mejor optimización de recursos y una integración más eficiente de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio. Aun así, las fuertes subidas acumuladas en los últimos meses han favorecido movimientos de toma de beneficios que explican parte de la corrección reciente.

Finalmente, Apple ha sorprendido al mercado. A pesar de haber sido criticada el año pasado por su aparente lentitud en la adopción de la inteligencia artificial, este inicio de año la ha situado como uno de los valores más defensivos del grupo. La compañía ha presentado buenos datos de demanda del iPhone y ha mostrado un ritmo de gasto en capex más contenido que el de sus competidores, lo que ha contribuido a limitar sus descensos.

En conjunto, las mayores caídas se concentran en las compañías donde el mercado percibe más incertidumbre sobre su evolución futura, mientras que aquellas con modelos más consolidados o ventajas competitivas más claras han sufrido retrocesos más moderados incluso en un entorno de corrección generalizada.

La IA ya no es un catalizador universal: el mercado exige resultados tangibles

Si en 2023 bastaba con mencionar la palabra “IA” para atraer flujos, en 2026 el mercado exige ejecución real. Microsoft y Nvidia siguen siendo los grandes beneficiados de esta nueva fase gracias a su posición dominante en infraestructura y chips. Meta también ha logrado reposicionarse con una estrategia más disciplinada y avances propios en modelos de IA.

Alphabet y Amazon, en cambio, se enfrentan a un escrutinio mayor, los inversores quieren ver cómo monetizan sus avances y si pueden mantener su cuota en un entorno cada vez más competitivo. Tesla sufre por factores ajenos a la IA: presión en precios, desaceleración de la demanda y un entorno industrial más complejo.

¿Punto de inflexión o simple ajuste? El mercado busca señales

La gran incógnita es si este mal arranque de año supone un cambio estructural o simplemente una pausa técnica tras dos ejercicios excepcionales. Algunos analistas creen que el mercado está ajustando valoraciones después de un periodo de euforia, mientras que otros apuntan a que la desaceleración del consumo, la presión regulatoria y la competencia creciente en IA podrían estar marcando un nuevo ciclo.

Lo que sí parece claro es que el grupo ya no se mueve como un bloque homogéneo. La narrativa de las Siete Magníficas se ha fragmentado, obligando a los inversores a analizar cada compañía por separado y a replantearse la idea de que este conjunto pueda seguir liderando el mercado de forma indefinida.

Cómo invertir en las Siete Magníficas desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a las principales compañías tecnológicas que conforman las Siete Magníficas, Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Meta Platforms (META.US), Tesla (TSLA.US) y Nvidia (NVDA.US). Estas empresas representan algunos de los mayores motores de crecimiento del mercado estadounidense y han sido protagonistas de los movimientos más relevantes del S&P 500 en los últimos años.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.