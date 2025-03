El Ibex 35 termina en rojo la sesión

El Ibex 35 ha registrado una caída cercana al 0,6% en la jornada de hoy, en un contexto de retrocesos generalizados en los mercados bursátiles, con la excepción del FTSE inglés, que ha logrado avanzar. A pesar de que el crecimiento de la economía española en el último trimestre de 2024 ha sido positivo, se ha quedado una décima por debajo de las previsiones. No obstante, la principal razón detrás del descenso de los mercados sigue siendo la incertidumbre en el panorama internacional. Movimientos en el Ibex 35 Entre los valores destacados, las acciones de Repsol han subido más de un 2% tras vender el 49% de una cartera de activos renovables en España a Schroders. Esta operación permitirá la incorporación de un socio especializado en este tipo de infraestructuras y proporcionará liquidez para expandir otros proyectos. También han registrado avances ACS y Ferrovial, con alzas en torno al 0,7%, aunque el mercado en general no ha contado con noticias especialmente favorables. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo, las acciones de Banco Sabadell han liderado las caídas del Ibex 35 con un retroceso superior al 5,5%, motivado en gran parte por el ajuste derivado del reparto de dividendos, cuyo rendimiento es del 4,5% respecto al precio del día anterior. Sin este factor, la caída habría sido de alrededor del 1%. También han destacado los descensos de Grifols y Solaria, que han perdido más del 2%. Wall Street y la bolsa europea A nivel europeo, el FTSE 100 ha sobresalido gracias a un informe de inflación favorable. En febrero, la inflación anual se situó una décima por debajo de lo esperado, al igual que el dato intermensual, lo que sugiere una inflación anualizada del 1,6% si la tendencia continúa. Además, los precios minoristas han aumentado menos de lo previsto. En Alemania, ha llamado la atención la caída de SAP, que ha retrocedido un 3%, en un entorno mayormente negativo para los mercados. En Wall Street, el Nasdaq 100 cede un 1,5%, perdiendo los 20.000 puntos. Destacan nuevamente las caídas de Tesla, mientras que Broadcom y Palantir retroceden un 4%. No obstante, la mayor caída es la de las acciones de Nvidia, que se deja más del 5% debido a nuevas regulaciones en China sobre el consumo energético en centros de datos, lo que podría afectar la demanda de sus chips en el país. En cuanto a materias primas, el petróleo avanza cerca de un 1%, mientras que el oro se mantiene estable tras alcanzar máximos históricos. En el mercado de divisas, el dólar se consolida frente al euro en los 1,078.

