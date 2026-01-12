El Ibex 35 termina la sesión plano

- Indra lidera la sesión del Ibex 35
- IAG o Grifols caen con fuerza
El Ibex 35 termina una sesión de pocos movimientos a pesar del ánimo en Europa y la volatilidad en Wall Street. El selectivo español se enfrentaba hoy a dos compañías descontando dividendo y al impacto de las tensiones geopolíticas.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 las acciones de Indra han subido alrededor de un 2% por el aumento de las tensiones geopolíticas. Esta vez este aumento viene por las continuas declaraciones de Trump sobre Groenlandia y sobre todo por Irán, donde según el presidente de Estados Unidos, podría intervenir si pasa unas líneas rojas. Esto de nuevo remarca la importancia de la inversión en defensas y las compañías del sector siguen descontando un escenario muy positivo para sus cuentas. Por otro lado, ACS también ha conseguido un repunte importante tras confirmar que se ha formado ya la sociedad conjunta con GIP para desarrollar centros de datos y que ya cuenta con una cartera de proyectos de 1,7GW.
En la parte baja de la tabla, IAG ha tenido el mayor peso, con caídas que han rondado el 3%. Hemos visto cierto repunte de los precios del crudo, lo que afecta negativamente a los márgenes de IAG en el medio y largo plazo, que es donde menor ratio de cobertura tiene la compañía. Sin embargo, el descenso es mayor de lo que podríamos achacar a este factor. Las tensiones geopolíticas también podrían afectar porque podrían suponer el cierre de algunos espacios aéreos. Repsol e Iberdrola, que hoy descontaban dividendo, han caído alrededor de un 2%, paliando parte de la cantidad descontada por dicho pago.
Otros mercados
Más allá del Ibex 35, en Europa el DAX alemán ha destacado con subidas superiores al medio punto porcentual. Dentro del índice hemos visto subidas generalizadas, incluso con la banca repuntando a pesar de las dudas iniciales. En Wall Street la sesión ha empezado a la baja pero se ha recuperado ligeramente. Trump ha dicho que limitará el tipo de interés de las tarjetas de crédito en el 10% durante un año a partir del 20 de enero, lo que ha afectado a empresas como Visa o Mastercard. Sin embargo, de llevarse a cabo podría suponer un aumento del uso de las tarjetas y por tanto mayores comisiones para ambas compañías.
La plata ha vuelto a despegar un 8% y supera al oro, con una subida del 3%. Por su lado, bitcoin también ha subido aunque se ha limitado a una escalada del 0,9%. El petróleo ha tenido un leve repunte porque el mercado no termina de creerse ese anunciado incremento de la producción en Venezuela, al menos en el corto plazo.
