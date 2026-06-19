🚨El Ibex 35 tiene dudas por la situación en Oriente Medio

El Ibex 35 se anota leves caídas en la sesión de hoy, pero no son descensos preocupantes. De hecho, el resto de índices europeos está anotándose subidas a pesar de cierto revuelo sobre la paz en Oriente Medio. Si bien se ha firmado un “memorando de entendimiento”, hoy no se producirán las negociaciones sobre el acuerdo en Suiza, tal y como se había planeado. El mercado parece no hacer caso ya de los vaivenes de Trump y de los desafíos de Israel, que parece que actúa por cuenta propia.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Acciona Energía son las que más repuntan en la sesión de hoy del Ibex 35, al igual que su matriz. El motivo es que, según recogía el diario “Invertia”, diversas fuentes apuntaban a que Acciona Energía ha despertado interés de bastantes pretendientes. Desde fondos soberanos de Oriente Medio hasta grandes gestoras de Estados Unidos, la española parece tener un gran atractivo a pesar de que en bolsa no ha tenido el mejor desempeño. Todavía está por ver si se realizaría una venta completa de la empresa o tan solo una parte de ella. Por su lado, Grifols o Repsol también suben. En el caso de Repsol, se debe al repunte del brent por el aumento de las tensiones entre Israel y el Libano. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la compañía sigue usándose como valor refugio frente al aumento de la incertidumbre en la región.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

La parte baja del Ibex 35 no destaca por grandes descensos y, de hecho, tampoco por tantos valores en rojo. Sin embargo, las empresas que suben no tienen tanta ponderación en el índice y la banca española está mayormente en negativo, lo que empuja hacia abajo al selectivo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.