El Ibex 35 está en estos momentos anotándose subidas de más de un 2% en la sesión, acompañado también de repuntes importantes en el resto de índices europeos y con los futuros americanos subiendo con fuerza. ¿El motivo? Un posible acuerdo para el fin de la guerra en Oriente Medio.

El posible fin de la guerra impulsa al Ibex 35

Según informa Axios, la Casa Blanca (Estados Unidos) cree que está acercándose a cerrar un acuerdo de paz de una página con Irán. Sin embargo, el propio medio ha señalado que no hay nada firmado. Es decir, las subidas que vemos hoy del Ibex 35 y otros índices europeos se achacan a un descuento de expectativas.

En cualquier caso, de llegarse a un acuerdo, el optimismo podría ser incluso mayor y los valores más cíclicos del Ibex 35 verían vía libre para continuar con las subidas.

Empresas del Ibex 35 que más suben

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 estamos viendo a ArcelorMittal, IAG y Santander. En el caso de las dos primeras, recordemos que eran dos de las compañías más perjudicadas por el conflicto:

ArcelorMittal: es intensiva en energía y dado que más de la mitad del acero lo produce en Europa, el impacto de las subidas de los costes de la energía era incluso mayor. Además, esto también afectaba a sus clientes (sector industrial), que podían decidir incluso realizar menos inversiones o bajar el ritmo de producción. Si se firma la paz, esto se revierte y los costes de la energía se reducirían de manera importante, favoreciendo un “reinicio” de la industria.

IAG: alrededor del 25% de sus costes operativos son costes del combustible, la mayor partida de gastos de la empresa. Aunque cubra entre el 60% y el 75% de su consumo para los próximos 12 meses, la realidad es que el despegue de los precios del crudo impactaba de manera importante en sus costes. A esto había que sumarle el desvío de rutas por el cierre del espacio aéreo de zonas de Oriente Medio. Sin embargo, un acuerdo de paz podría suponer un pinchazo de los precios del crudo, y por tanto del combustible, despejando también los miedos por la escasez de combustible en Europa (lo que afectaba sobre todo a British Airways, principal aerolínea de la empresa).

Santander: era el banco español más afectado por la guerra en cuanto a su cotización bursátil, dado su carácter internacional, los inversores le habían penalizado. Un final de la guerra supondría una mejora del sentimiento del consumidor, una caída de los rendimientos de la deuda y probablemente una recuperación de la demanda de crédito. Claramente los efectos son muy positivos para el sector y para Santander.

Por su parte, ACS sigue la tendencia positiva de ayer, en parte también beneficiada porque si la paz se materializa, unos menores costes de la energía y el combustible también benefician a la empresa. Además, Amadeus se vería beneficiada por una mayor propensión al turismo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja tenemos dos valores. Rovi ha presentado unos malos resultados, con un desplome del beneficio neto del 48% y una reducción de sus previsiones para el año completo. Por su parte, Repsol está sufriendo la noticia que hemos comentado, con el precio del petróleo desplomándose entre un 6% y un 7%. El mercado descontaba más tiempo de precios de petróleo altos, pero un potencial acuerdo de paz rebajaría este escenario.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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