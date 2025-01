El Ibex35 acaricia de nuevo los 12.000 puntos

El Ibex35 cierra la sesión en terreno positivo, registrando un avance cercano al 1%, impulsado principalmente por el sector bancario. En Europa, el sentimiento también ha sido favorable, con el índice CAC 40 francés subiendo más de un 0,5%, igualmente apoyado por el buen desempeño de las entidades financieras. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos destacados en el Ibex35 Dentro del Ibex 35, los bancos han destacado una vez más, con Sabadell y BBVA liderando las subidas, al avanzar en torno al 3%. Santander ha seguido de cerca, mientras que CaixaBank y Unicaja han mostrado un rendimiento más moderado. En el ámbito industrial, Acerinox y ArcelorMittal han tenido una jornada destacada, logrando subidas cercanas al 2%. En el lado de las caídas, Logista y Solaria han encabezado los descensos. Logista se ha visto afectada por una rebaja en la recomendación de una firma de análisis, mientras que Solaria continúa presionada por las incertidumbres derivadas de las políticas energéticas de Trump. Bankinter, pese a superar las expectativas con sus resultados del cuarto trimestre, ha retrocedido cerca de un 1,5%. El bajo volumen de crédito otorgado durante el trimestre nos genera preocupación sobre el impacto en las cuentas de otras entidades. Otros mercados Más allá del Ibex35, en Europa, el CAC ha sobresalido gracias al impulso del sector bancario, mientras que el AEX de Países Bajos ha registrado el peor desempeño, con caídas superiores al 0,5% debido al retroceso en el sector de los semiconductores. En Wall Street, el Nasdaq 100 enfrenta correcciones similares, con una recogida de beneficios después de las declaraciones recientes de Trump y las dudas que han generado sobre la demanda en el sector los planes de inversión de SK Hynix, una compañía surcoreana. En los mercados de materias primas, el gas natural ha experimentado un descenso significativo tras el informe de la AIE. El petróleo sigue alejándose de la barrera de los 80 dólares por barril, mientras que el Bitcoin se aproxima a los 105.000 dólares.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.