El Ibex35 escapa de las caídas generales

El Ibex35 escapa de la tónica general y se alza un 0,3% encabezado por Cellnex (+2,9%) y Mapfre (+2,3%). Por el lado contrario, encontramos a Merlín (-4,6%) y ACS (-4,2%) como las más bajistas del Ibex35 debido a sus elevadas inversiones recientes en centros de datos. Otros mercados Más allá del Ibex35, hay caídas generalizadas en los principales índices bursátiles tras la sacudida que ha supuesto la irrupción de la startup china DeepSeek, especialmente entre el sector tecnológico. DeepSeek, especializada en inteligencia artificial, ha lanzado un modelo (DeepSeek-R1) capaz de superar las herramientas más novedosas facilitadas por OpenAI y, según indican desde el continente asiático, con un coste mucho más reducido (de unos 5 millones de euros). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sismo provocado por las noticias ligadas a esta compañía china ha lastrado la cotización de los principales selectivos, con especial incidencia en las empresas líderes del sector de chips. En el “viejo continente” los ojos miraban a ASML, cuyo preció por acción se ha desplomado un 7,3%, lo que supone una pérdida de casi 20 mil millones de euros de capitalización bursátil. El mayor castigo se lo lleva Nvidia cayendo un 15,8% por acción y retrocediendo hasta los 120,3 dólares por título. De igual modo Estados Unidos acusa mayores bajadas que Europa, con descensos del 1,7% y el 2,7% en S&P 500 y Nasdaq 100 mientras que el descuento del Eurostoxx finaliza en el 0,6%. El oro corrige hasta los 2.740 dólares por onza mientras que el Bitcoin recupera la cota psicológica de los 100.000. Cotización del LYXIB.ES (ETF de replica directa del Ibex35) Velas diarias

Fuente : Xstation5

