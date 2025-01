El Ibex35 se aleja de los 12.000 puntos

El Ibex35 baja medio punto, alejándose de los 12.000 puntos, la zona que se le resiste. Dentro del selectivo destacan las subidas de ACS (+4,6%), Indra (+1,7%) y Ferrovial (+1,5%). Por el lado negativo, cotizan a la baja las acciones de Acerinox (-5,2%), Acciona (-3,5%) y Acciona Energía (-3,2%). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá del Ibex35, a nivel europeo sobresale el Dax 40, que marca nuevos máximos superando por primera vez los 21.250 euros. Con el impulso de hoy, el principal índice bursátil alemán acumula un 7% de revalorización en el año, ajeno a la política arancelaria que podría implementar Trump, asumiendo que se focalizará en China y México dejando a Europa en un segundo plano. Hoy conoceremos nuevas valoraciones al respecto por parte del Bundesbank, dado que a las 19:30 está prevista la comparecencia de su presidente Nagel. Netflix lidera el Nasdaq Apertura al alza de Wall Street, con la única nota discordante del Russell 2000, que cede un 0,7%. Destaca la escalada del 1,5% en el Nasdaq, rozando los 20.000$, con empresas como Netflix liderando el índice. Esta semana los mercados bursátiles extienden subidas apoyados por el excelente inicio de presentaciones de resultados corporativos. Dentro de una semana el foco virará a las importantes reuniones de la FED y el BCE, 29 y 30 de enero respectivamente, en la que podemos esperar pausas en el movimiento de los tipos de interés. Por su parte el oro prosigue su consistente ascenso, con los que busca consolidar los 2.750 dólares por onza como nuevo soporte. Mientras tanto, el Bitcoin retrocede hoy un 2%, dando continuidad a las caídas de ayer tras chocar con el límite superior del actual rango de consolidación en los 107.000 dólares.

