El Ibex35 sufre el efecto Trump

El Ibex35 no da buena recibida a Trump y se anota caídas en la segunda sesión de la semana. El selectivo español ha empezado muy mal el día, aunque ha conseguido recuperar algo del terreno perdido en la apertura. El calendario macro ha sido reducido, por lo que esto supone una reacción a la entrada oficial de Trump en el poder. Mañana a las 16:00 tendrémos un evento donde desde el equipo de análisis de XTB España vemos al Ibex35 en este 2025. ¡No te lo pierdas! Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos destacados en el Ibex35 La parte alcista del Ibex35 ha estado copada por las acciones de Rovi, que han subido casi un 2%. Las acciones de IAG continúan también al alza, con un repunte de alrededor del 1,5% a pesar de que los costes del combustible han subido casi un 11% en apenas un mes y que este era uno de las variables que había permitido expandir sus márgenes en 2024. Otros valores como Logista o Ferrovial también han tenido un sólido desempeño. El sector de las renovables, con las acciones de Solaria a la cabeza, han sufrido caídas en la sesión de hoy. Esto se debe a que Trump ya está atacando al sector, con la paralización de permisos y préstamos para proyectos eólicos. Esto supone un fuerte golpe para un sector que se enfrentaba a unos bajos precios de la electricidad. Las acciones de Banco Santander también se ha anotado caídas, después de que el domingo surgieran rumores sobre la posible venta de su negocio en Reino Unido. Ana Botín ha afirmado en Davos que el banco apuesta fuerte por la región, acallando los rumores. Otros mercados Más allá del Ibex35, en Europa el tono ha sido mixto, con el FTSE inglés anotándose leves subidas y el AEX holandés desplomándose cerca de medio punto porcentual. La causante es ASML, que ha caído más de un 2%. En Wall Street la apertura ha sido buena, con el Nasdaq 100 impulsada por momentos por Intel, ya que se ponen los nombres de Qualcomm, GlobalFoundries e incluso Elon Musk como posibles compradores de la compañía. Por otro lado, las acciones de Apple vuelven a sufrir por las pobres expectativas sobre las ventas de iPhone, con dudas sobre si las aplicaciones de IA añadidas en los modelos 17 y 18 tendrán una buena acogida. El petróleo se toma una pausa y se anota caídas de más de medio punto porcentual, llevando al Brent por debajo de los 80$ el barril. El oro vuelve a repuntar, pero aún le queda camino para volver a los máximos de octubre del 2024. El Bitcoin se vuelve a unir a las subidas y despunta un 1,5%, lo que supone que en este 2025 su precio ya ha subido más de un 10%.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.