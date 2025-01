El Ibex35 supera al resto de índices mundiales

El Ibex35 ha reaccionado positivamente al impacto del huracán DeepSeek, registrando un incremento superior al 1% en la jornada de hoy. Aunque los avances han sido generalizados, la bolsa española ha sobresalido por su buen desempeño, a lo que se suma que ayer mostró resistencia gracias a su menor exposición a empresas tecnológicas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones destacadas del Ibex35 En la parte superior del índice las acciones de Inditex han liderado con una subida de más del 2,5%. Esto se debe a que una firma de análisis ha mejorado su precio objetivo y reafirmado su confianza en la compañía. Las acciones de Amadeus y Telefónica también cerraron con aumentos superiores al 2%. En el caso de Telefónica, el anuncio de una nueva plataforma de inteligencia artificial para crear asistentes virtuales personalizados ha sido recibido de forma positiva. En el lado negativo, las acciones de ACS han vuelto a destacar por sus descensos, con una caída cercana al 1%. La compañía enfrenta incertidumbre debido a su apuesta por el desarrollo de centros de datos. Por su parte, Indra también tuvo una jornada desfavorable. Otros mercados En el contexto europeo, la sesión ha sido positiva, con el Ibex35 liderando los índices. El AEX de los Países Bajos, que había sido uno de los más castigados ayer, logró un repunte de aproximadamente un 0,5%, pese a las caídas en su sector de semiconductores, con las acciones de ASM retrocediendo cerca de un 3% y las de ASML mostrando debilidad. En Wall Street, la jornada comenzó al alza, con el Nasdaq 100 ganando casi un 1%. Sin embargo, la sesión muestra volatilidad: por ejemplo, las acciones Nvidia han abierto con un incremento del 3%, para estabilizarse en torno al 2,5%. El mercado aún no ha podido evaluar completamente el impacto de DeepSeek, lo que mantiene la incertidumbre, al menos hasta que las grandes empresas den más detalles en sus próximos resultados. Entre ellas, Meta y Microsoft mañana al cierre del mercado e incluso ASML que también reporta mañana. En cuanto a las materias primas, el petróleo ha avanzado un 0,5%, aunque sigue lejos de alcanzar los 80 dólares por barril debido a las expectativas de sobreoferta en 2025. El oro, por su parte, ha retomado terreno, acercándose nuevamente a sus máximos de octubre de 2024. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin ha subido un 1%, recuperando casi por completo las pérdidas registradas ayer.

