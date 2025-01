El Ibex35 termina con optimismo

El Ibex35 se anota una buena sesión con subidas de casi todas las empresas que componen el índice español. A nivel macro el FMI ha elevado su previsión de crecimiento para este año para nuestro país hasta el 2,3% desde el 2,1% anterior por un consumo más fuerte, lo que anima a los inversores a pensar que nuestro índice podría tener aún potencial de subida. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex35 Dentro de las alzas del Ibex35, han destacado las acciones de Aena o Enagás. Las de Aena lo hacen a pesar de las declaraciones de Ryanair, que ha acusado al monopolio de aplicar elevadas tarifas en los aeropuertos regionales y ha anunciado que retirará algunas líneas. Las acciones de Puig también han destacado y se continúan beneficiando de la tendencia positiva que indicó ayer el sector del lujo tras los resultados de Richemont. Además, los datos macro de China han sido mejores de lo esperado, lo que también invita al optimismo. Por la parte baja del Ibex35, las acciones de Merlin han descendido después de varias sesiones en verde por los anuncios del gobierno sobre las socimis residenciales y la mejora de recomendaciones de varias casas de análisis. Otros mercados Más allá del Ibex35, en Europa ha destacado el FTSE 100, índice de referencia de Reino Unido. Este ha marcado máximos históricos a la vez que se debilita la libra. El DAX alemán también marca máximos históricos. En Wall Street la apertura ha sido positiva, con las acciones de Intel despuntando un 8% tras los rumores de OPA, pese a que no se conoce el potencial comprador. El bitcoin ha repuntado más de un 3% debido a que Trump estaría pensando en declarar las criptomonedas como prioridad nacional, lo que implicaría la creación de un consejo que impulsaría iniciativas a favor del sector. Por otro lado, los precios del cacao también se han disparado casi un 6%.



