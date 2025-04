El informe de empleo, a la sombra de los aranceles

Hoy a las 14:30 conoceremos el informe de empleo de Estados Unidos (NFP). En circunstancias normales, este sería uno de los informes más importantes del mes. Sin embargo, ahora el NFP ha quedado relegado a un segundo plano tras el anuncio de nuevos aranceles de represalia por parte de la administración de Donald Trump. No obstante, los datos que veremos podrían ser de gran importancia para la Fed en el contexto de los nuevos esfuerzos para combatir la inflación. Pronósticos del NFP (consenso del mercado): Bloomberg Economics predice un movimiento ligeramente diferente en el NFP, con un sólido crecimiento de las nóminas no agrícolas en marzo: 200.000 empleos ajustados estacionalmente (frente a los 151.000 de febrero), lo que supera el consenso del mercado en 60.000. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este aumento se espera en parte debido a factores temporales como la mejora del clima (alrededor de 60.000 nuevos empleos, principalmente en la construcción y los sectores del ocio y la hostelería), la reanudación del pago de subvenciones gubernamentales y el aumento de la contratación en comercio y transporte en respuesta al anuncio de aranceles.

Informe del mercado laboral en segundo plano en medio de la escalada de la guerra comercial Se proyecta que el desempleo aumente al 4,2 % (desde el 4,1 % de febrero), y que el salario medio por hora probablemente aumente un 0,2 % intermensual, lo que es menor que en febrero (0,3 %), debido a una mayor proporción de sectores con bajos salarios en el número total de nuevos empleos. Los datos del mercado laboral siguen siendo un elemento importante que configura el panorama general del mercado, aunque en comparación con situaciones típicas, su peso podría ser algo menor, especialmente dada la percepción actual del mercado. Las fuertes ventas masivas y la mayor preocupación de los inversores podrían provocar una reacción más tranquila ante una lectura más alta, mientras que un peor resultado podría interpretarse como otro detonante para caídas más profundas. A pesar de las preocupaciones del mercado, cabe recordar que Powell enfatizó que la Fed no tiene prisa; es difícil esperar una respuesta rápida con recortes de tasas o estímulos adicionales a menos que los datos concretos confirmen una clara desaceleración económica. A corto plazo, las perspectivas del mercado laboral podrían mantenerse optimistas. Sin embargo, otros datos macroeconómicos, como la reciente lectura del ISM o la confianza del consumidor, podrían sugerir debilidad a largo plazo. Lectura de ADP más alta El miércoles, se registraron lecturas de ADP más altas de lo esperado para el sector privado. La estrecha correlación entre este informe y el NFP respalda la posibilidad de lecturas igualmente altas en el NFP de hoy.

