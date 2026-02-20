Las inversiones en IA y los gastos de I+D tienen repercusiones en la generación de caja y en la cuenta de resultados. Por ello, Meta ha vuelto a recortar las remuneraciones en acciones para la mayoría de sus empleados por segundo año consecutivo. Además, a esto se le suma los despidos dentro de la compañía e incluso en el sector. ¿Qué significa esto y qué repercusiones tiene?

La IA pasa factura a Meta

Mark Zuckerberg, CEO y accionista mayoritario de Meta, está destinando miles de millones de dólares a la contratación de investigadores en inteligencia artificial y a la construcción de una amplia red de centros de datos. Estas contrataciones están enfocadas en ser la mejor empresa de desarrollo de IA, por lo que se están gastando millones de euros en las nuevas contrataciones. Para hacernos una idea, hace unos meses salía a la luz que Meta había intentado captar a empleados de OpenAI por bonus de unos 100 millones de dólares, lo que lógicamente tiene impacto en el coste total del personal.

Ahora, según fuentes cercanas al asunto, la compañía ha reducido aproximadamente un 5% la asignación anual de acciones para la mayor parte de la plantilla, lo que afecta a decenas de miles de trabajadores. Esta medida se suma al recorte cercano al 10% aplicado el año pasado, que ya generó sorpresa entre algunos empleados. En cualquier caso, sigue siendo una de las empresas que mejor paga.

Además, Zuckerberg también ha tratado de impulsar la eficiencia y recortar costes en otras áreas del negocio para tranquilizar a los inversores, que aún no han visto retornos claros de la creciente inversión en IA. En enero, la empresa eliminó alrededor de 1.500 puestos de trabajo en su división del metaverso, que registra pérdidas.

¿Qué impacto tiene esto en Meta?

Es probable que esto genere descontento entre los empleados de la compañía. Sin embargo, el hecho de que sea una de las empresas que mejor paga hace complicado la fuga de talentos. Eso sí, las inversiones en IA no solo pasarán factura a los flujos de caja de Meta, sino que es probable que impacten también en la cuenta de resultados por unos mayores costes de personal asociados al nuevo personal relacionado con el desarrollo de la IA.

Creemos que aunque tendrá cierto impacto, no cambia la tesis del negocio y son gastos necesarios para poder optar a un modelo que sea capaz de quitar cuota de mercado a otras compañías. De momento, tendremos que seguir atentos a estos movimientos y sobre todo a las personas más importantes dentro de ese área. Se trata de movimientos a corto plazo en una estrategia de largo plazo.