Las acciones de CME Group (CME.US) cotizan actualmente en máximos históricos, cerca de 300 dólares por acción, y han subido más de 10% en lo que va de año, en un contexto mixto en Wall Street.

El valor está respaldado por la fuerte participación institucional, la creciente importancia sistémica de la bolsa y nuevos productos que ofrecen perspectivas de mejorar el impulso de crecimiento de ingresos.

La compañía se beneficia tanto de la volatilidad elevada como de los volúmenes récord en el mercado de metales (como propietaria de COMEX), su fuerte posicionamiento en materias primas agrícolas (CBOT), el trading de Bitcoin y Ethereum (donde es líder claro) y otros derivados de criptomonedas. CME también se beneficia de los altísimos volúmenes de negociación en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, así como en los futuros del índice S&P 500 (E-mini).

¿Impulsarán los futuros de tierras raras a CME?

Ayer, el operador de la bolsa de Chicago anunció que está trabajando en el primer contrato de futuros de tierras raras del mundo —según fuentes de Reuters, el proyecto se centraría en neodimio y praseodimio (NdPr).

El objetivo del contrato es permitir que gobiernos, empresas y bancos coberturen su exposición al mercado de tierras raras, actualmente dominado por China. ICE también está considerando un producto similar, pero según dos fuentes, está en una fase más temprana que CME.

Las tierras raras (17 elementos) son críticas para la transición energética, la electrónica y el sector defensa; el NdPr es especialmente importante porque se utiliza para producir imanes permanentes presentes en motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, cazas y drones.

Las fuentes subrayan que este instrumento es actualmente una "pieza que falta" desde la perspectiva de los mercados y la gestión de riesgos en la cadena de suministro.

Aún no se ha tomado una decisión sobre el lanzamiento del contrato, y la principal barrera es que las tierras raras son ilíquidas y representan un mercado relativamente pequeño en comparación con otros metales negociados en bolsas de futuros.

El tema gana importancia a medida que Occidente intensifica esfuerzos para aumentar la producción de minerales críticos: EE. UU. ha creado un bloque comercial preferencial con aliados y ha lanzado una reserva estratégica valorada en unos 12.000 millones de USD.

Los precios del NdPr se determinan principalmente en China y se reflejan en índices de agencias como Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence y Shanghai Metals Market.

En China existen dos bolsas spot para tierras raras (Ganzhou Rare Metal Exchange y Baotou Rare Earth Products Exchange), y la Guangzhou Futures Exchange ha señalado planes para lanzar contratos de futuros de tierras raras.

¿Qué informó la compañía en el cuarto trimestre de 2025?

Los resultados del Q4 2025 estuvieron en gran medida en línea con las expectativas del mercado. CME destacó un crecimiento amplio en la actividad de todas las clases de activos y un aumento de la participación minorista (mayores volúmenes en tipos de interés, energía, metales, agrícolas y cripto).

Cifras clave:

Ingresos: 1.650 millones USD (vs 1.640 bn esperados; +8,1% interanual)

BPA ajustado: 2,77 USD (vs 2,74 USD previstos)

EBITDA ajustado: 1.130 millones USD (en línea; margen 68,6%)

Margen operativo: 61,8% (similar al año anterior)

Capitalización bursátil: aprox. 110.000 millones USD

¿Qué señaló la dirección como “motor” del trimestre?

Los nuevos “event contracts” y la fuerte actividad minorista en micro productos. La empresa también destacó la diversificación de la base de clientes y unas condiciones sólidas tanto en el segmento institucional como en el minorista en un entorno de volatilidad elevada.

Puntos clave de la llamada con analistas

Resiliencia de la base de clientes : fuerte demanda tanto minorista como institucional; el aumento del open interest y los volúmenes se interpreta como un “ecosistema saludable”.

Mercados de predicción y riesgos regulatorios : preguntas sobre la implicación de CME; la empresa subrayó un enfoque prudente y centrado en productos dentro del marco de la CFTC.

Cambios de precios : crecimiento diversificado de ingresos por datos de mercado, ajustes selectivos de tarifas (incluidos metales y micro productos) y revisión de programas de incentivos.

Durabilidad de los ingresos por datos en la era de la IA : CME defendió que los datos propietarios siguen siendo clave para los clientes; las recompras se vinculan al uso de fondos (incluyendo una operación en Austria).

Migración a Google Cloud y costes: progreso en el proyecto; el gasto tecnológico futuro se integrará en la guía a medida que se eliminen costes “legacy”.

Precio de CME en temporalidad diaria

Valoración de CM

La valoración de CME, medida por el PER estándar, no parece excesiva (P/E ~28, forward P/E ~25), dado:

sus altos márgenes ,

la previsibilidad del crecimiento ,

y su resiliencia, ya que gana principalmente por volúmenes, no por la dirección del mercado.

En los últimos cinco años, el crecimiento anual medio del beneficio ha sido del 14%. Si este ritmo se mantuviera, con márgenes similares, se puede decir razonablemente que la subida de la acción no está desconectada de los fundamentales.

La brecha entre ROIC y WACC indica creación de valor para el accionista, y la empresa ofrece un dividendo anual medio del 2%.

