Bernstein SocGen Group ha reiterado su calificación Outperform sobre las acciones de SAP y ha mantenido su precio objetivo en 322 dólares (278 euros), en comparación con el precio actual de 153 euros por acción. Los analistas de Bernstein consideran que el software de gestión de la cadena de suministro es uno de los temas de inversión a largo plazo más atractivos, a pesar de que los últimos resultados de la firma no han convencido al mercado.

La reconstrucción global de las cadenas de suministro impulsa la tesis alcista sobre SAP

En su opinión, las cadenas de suministro globales se están reconstruyendo en tiempo real, impulsadas por shocks geopolíticos, inflación, requisitos ESG y expectativas crecientes de los clientes. En este entorno, los sistemas de gestión de la cadena de suministro se están convirtiendo en la columna vertebral digital de esta transformación.

Un catalizador adicional es la inteligencia artificial, que está acelerando el paso de una simple modernización a una reinvención completa del panorama tecnológico.

Esto, a su vez, está impulsando el crecimiento en software, servicios e infraestructura en la nube. Según Bernstein, SAP está particularmente bien posicionada para beneficiarse de esta tendencia. Esta visión se ve respaldada por la amplia y completa oferta de productos de la compañía, su profunda integración con los sistemas ERP y la migración en curso a S/4, que puede impulsar de forma natural una mayor adopción de soluciones de cadena de suministro.

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 decepcionan

SAP también se beneficia de altos costes de cambio para los clientes y de relaciones empresariales de larga duración, lo que refuerza su posición competitiva en el mercado. Al mismo tiempo, la compañía informó recientemente de sus resultados del cuarto trimestre de 2025, que quedaron por debajo de las expectativas de los analistas.

El beneficio por acción (EPS) fue de 1,62 dólares, frente a los 1,76 esperados, lo que supone una sorpresa negativa del 7,95%.

Los ingresos también decepcionaron, con SAP reportando 9.680 millones de dólares frente a los 11.350 millones esperados, una desviación del 14,71%.

SAP propone un dividendo de 2,50 € por acción pese a la presión sobre beneficios

A pesar de los resultados más débiles, SAP ha anunciado planes para distribuir aproximadamente 2.920 millones de euros en dividendos basados en su desempeño de 2025. El dividendo propuesto es de 2,50 euros por acción, lo que supone un aumento del 6,4% interanual. Este movimiento indica que, a pesar de la presión sobre los beneficios, SAP sigue comprometida con devolver capital a los accionistas y mantener una política de remuneración atractiva.