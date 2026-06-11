Después de un rally pocas veces visto, con un Nasdaq que llegó a subir un 34% en apenas nueve sesiones semanales, y con compañías como SanDisk acumulando un 590% en 2026 o Micron un 212%, la pregunta era inevitable: ¿cuándo iba a frenarse esta subida sin pausas?

Aunque aún no podemos saber si estamos ante una burbuja o ante una nueva normalidad, sí había algo claro: el rally no podía prolongarse de forma indefinida. Por eso, durante los últimos días hemos visto una corrección en los índices que ha devuelto algo de equilibrio a un mercado que llevaba semanas avanzando sin descanso.

La fecha que marcó el inicio de esta corrección fue el 3 de junio. Desde ese punto, el Nasdaq ha caído un 7% y el S&P 500 un 4,5%, un ajuste que ha sorprendido por su rapidez pero no por su lógica. ¿Qué ocurrió ese día para que los mercados giraran con tanta fuerza y si esta corrección será momentánea o continuará ampliándose en las próximas sesiones?

El detonante: Broadcom y el cambio de narrativa en semiconductores

El principal responsable de este giro ha sido el sector de los semiconductores, que venía liderando el mercado con una fuerza extraordinaria.

En apenas una semana, el Nasdaq, que acumulaba una revalorización del 11% en 2026, ha caído en cinco de las seis últimas sesiones, reflejando un cambio claro en el apetito del inversor.

Las razones fueron varias, pero el factor que encendió las alarmas fue la presentación de resultados de Broadcom. A pesar de que las cifras fueron buenas, el hecho de que no fueran espectaculares, que no presentaran subidas de guidance y que se situaran simplemente en línea con lo esperado provocó un rechazo inmediato del mercado, que decidió tomar beneficios. El valor cayó un 13%, una señal clara de que los inversores empezaban a exigir más.

Este episodio ya sugería que el mercado de semiconductores necesitaba un respiro. Con inversores menos complacientes con el gasto en inteligencia artificial y más exigentes con los resultados, el fuerte momentum que había impulsado al sector durante meses podía relajarse temporalmente. Sin embargo, lo que realmente tumbó al mercado no fueron los resultados de Broadcom, sino los datos macroeconómicos que llegaron justo después.

El golpe definitivo: los datos de empleo en Estados Unidos

El verdadero punto de inflexión llegó con los datos de empleo estadounidenses. En mayo se crearon 172.000 empleos, superando ampliamente el consenso de 80.000 y mostrando un mercado laboral mucho más robusto de lo previsto.

Este fue el ejemplo perfecto de good news is bad news: una economía fuerte reduce la urgencia de la FED para recortar tipos y, de hecho, aviva el temor de nuevas subidas para frenar la inflación.

Con estos dos factores críticos, la decepción relativa en semiconductores y el repunte de los rendimientos, el Nasdaq, y especialmente el sector tecnológico, han sido los más castigados. El índice de semiconductores cae un 13,3% desde el 3 de junio, reflejando una corrección que, aunque abrupta, encaja con la magnitud del rally previo.

Rotación sectorial: consumo defensivo sube, semiconductores se hunden

Al analizar los valores que mejor y peor se han comportado durante esta corrección, emerge un patrón claro: mientras las tres compañías con mejor rendimiento pertenecen al sector de bienes de consumo, las tres peores están fuertemente expuestas a los semiconductores.

Esto no es casualidad. Tras las fuertes subidas, los inversores han decidido tomar beneficios y rotar hacia sectores menos volátiles ante la amenaza de subidas de tipos. Los semiconductores, con múltiplos exigentes y expectativas elevadas, son los más vulnerables en un entorno de tipos al alza.

Por eso, Coca‑Cola ha logrado subir un 7,2%, Walmart un 6,7% y Mondelēz un 5%, mientras que ARM Holdings, Broadcom y Qualcomm se han desplomado más de un 20%.

La lógica detrás de este movimiento es clara: en un entorno donde los tipos pueden subir y la inflación sigue siendo una amenaza, los inversores buscan refugio en compañías con ingresos estables, baja volatilidad y menor dependencia del ciclo tecnológico.

El Nasdaq firma una corrección necesaria tras un rally espectacular

La reciente caída del Nasdaq y del sector de semiconductores no es un accidente aislado, sino la consecuencia lógica de un mercado que llevaba semanas avanzando a un ritmo imposible de sostener.

El giro provocado por los resultados de Broadcom y, sobre todo, por los datos de empleo en EE. UU., ha devuelto realismo a unas valoraciones que se habían disparado sin pausa.

La rotación hacia sectores defensivos confirma que los inversores buscan equilibrio en un entorno de tipos potencialmente al alza.

La gran incógnita ahora es si esta corrección será solo un ajuste técnico o el inicio de una fase más prolongada de digestión tras uno de los rallies más intensos de los últimos años.

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