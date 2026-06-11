El Ibex 35 empieza con fuerza la jornada

El Ibex 35 se anota subidas sólidas al comienzo de la sesión y las alzas superan el medio punto porcentual. En general el ánimo es positivo en Europa, salvo un DAX que sigue sufriendo. El conflicto en Oriente Medio no varía y continúan las tensiones en el estrecho de Ormuz. Aún así, el mercado pone el foco en otros temas.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de ACS lideran la sesión con subidas de más del 4%. En primer lugar, la compañía ha entrado a través de Dragados, una de sus filiales, en un contrato para realizar mejoras en dos estaciones de metro de Londres por un valor de unas 840 millones de libras. Esta obra se realizará con otras dos empresas, pero aún así, se trata de una noticia positiva. Además, ayer Oracle publicó sus resultados trimestrales y anunció que quería recaudar unos 40.000 millones de dólares entre ampliaciones de capital y emisión de deuda, lo que sigue respaldando que la tesis de que las inversiones en centros de datos continuará. ACS como empresa constructora se beneficia directamente de estas inversiones. Por otro lado, Repsol continúa con la buena racha y se anota subidas superiores al 2% a pesar de que hoy el crudo corrige ligeramente. El conflicto actual sigue beneficiando a la compañía, con exposición a otras zonas diferentes de Oriente Medio.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Indra son las más bajistas del Ibex, aunque no hablamos de un castigo a resaltar. La compañía está experimentando mucha volatilidad por la caída del programa del caza europeo entre Francia y Alemania, aunque parece que la compañía y el gobierno español ya tenían un plan de contingencia.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.