Continúan los acontecimientos en la OPA BBVA-Sabadell. En la jornada de hoy hemos conocido que Zurich, segundo mayor accionista de Sabadell, ha rechazado la OPA de BBVA. Se trata de una negativa importante, pero que probablemente ya estaba recogida en los cálculos de BBVA.

Zurich rechaza la OPA BBVA-Sabadell

Zurich es el segundo accionista de Sabadell, con el 4,947% de sus acciones. Solo está por detrás de BlackRock, pero la diferencia entre ambos es importante. Mientras que BlackRock es una compañía de gestión pasiva, Zurich está ligada con Sabadell a través de su división de seguros, por lo que la decisión de Zurich no se mide solo en el atractivo de la oferta, sino en el negocio que perdería si la acepta. Por ello, el mercado ya daba por hecho que Zurich no aceptaría esta OPA.

Esta decisión no debería tener grandes consecuencias por el tipo de accionista que es Zurich, aunque ese 4,947% le habría venido muy bien a BBVA. De hecho, aunque Carlos Torres afirmó que BBVA conseguiría una aceptación del 60%-70%, César González-Bueno declaró que duda que la entidad alcance ni el 30%.

El periodo de aceptación se acaba y ya estamos en la recta final de la OPA BBVA-Sabadell. Al menos, de momento.

Las acciones de Sabadell (velas verdes y rojas) suben un 77% en este 2025, mientras que las de BBVA (velas azules y blancas) suben un 73%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

