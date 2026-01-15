Las acciones de Repsol están desplomándose un 6% en la sesión de hoy y son claramente las más bajistas del selectivo español. Esto viene después de un gran comienzo de año impulsada por la captura de Maduro o el despunte de los precios del crudo por la situación geopolítica. Sin embargo, en apenas unas horas parece que el panorama ha cambiado completamente. ¿Por qué caen las acciones de Repsol un 6%?

Trump rebaja el tono con Irán e impacta en las acciones de Repsol

Después de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, Trump ha rebajado el tono y parece descartar que en el corto plazo vaya a haber una intervención directa del país. Por ello, los precios del petróleo se están desplomando alrededor de un 3%, debido a que había experimentado cierto repunte por el incremento del riesgo geopolítico. Además, también hay que sumar que Irán produce alrededor de 4 millones de barriles de petróleo diarios y que la mitad se exporta. Por tanto, aunque su peso en el comercio global sea limitado, tiene cierto impacto.

La caída de los precios del crudo provoca que parte de las subidas que las acciones de Repsol se habían anotado por ello queden difuminadas. Además, pensamos que parte del optimismo inicial sobre los planes de producción en Venezuela se había contenido, pero la cotización soportaba por el repunte del petróleo. Hay que tener en cuenta que aunque Repsol pretende triplicar la producción de petróleo en Venezuela, con los precios actuales y el descuento del barril venezolano los ingresos potenciales serían de unos 2.098 millones de euros, lo que supone menos del 5% de los ingresos de la compañía de un año. Y eso que esos ingresos se repartirían en 2 o 3 años y no únicamente en uno.

El informe de producción de Repsol no convence; bajada de recomendación

En el día de hoy se han mezclado también la publicación de una bajada de recomendación para Repsol por parte de una casa de análisis. Además, ayer se publicó su informe de actividad en el que se muestra una caída de la producción del 1,8% frente al cuarto trimestre del 2024, para dejar al año completo con una caída de la producción de 4%, a lo que hay que sumar la caída del 4,7% del año anterior. En el lado positivo, el margen de refino en España se más que doblo en el último trimestre, dejando un incremento de dicho margen del 19,7% en el año completo.

Con estas cifras, se entiende mejor las intenciones de Repsol de incrementar su producción en Venezuela, aunque claramente de momento sigue por debajo de las expectativas del mercado. Si bien el margen de refino ha tenido una gran evolución, la producción se sigue resintiendo. Aunque Repsol está incrementando de nuevo el peso de las inversiones en exploración y explotación (42,75% 9M2025 vs 35,38% 9M2024), en términos de avance se redujeron en un 9,5% en los 9 primeros meses del año. Por tanto, la compañía todavía tiene mucho margen de mejora.

Las acciones de Repsol bajan un 4% en este 2026.

