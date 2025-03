El Nasdaq 100 abre en positivo e Intel se dispara

El Nasdaq 100 abre la sesión en positivo con una subida del 1%. Tras el buen cierre de la sesión del viernes con una subida del 2.6%, el índice americano abre la sesión al alza. Los mercados están expectantes ante la posible llamada de Donald Trump a Putin para poner fin a la Guerra en Ucrania, lo que supondría un fuerte movimiento en los mercados y la inversión en distintos sectores y sobre las materias primas.

El Nasdaq 100 parece recuperar la fuerza que ha perdido durante los primeros meses del año. Al inicio de la sesión del primer día de cotizaciones de la semana el índice americano sorprende con una recuperación frente al inicio de la semana pasada. Las acciones con subidas más relevantes son Intel, Netflix, Palantir y Nvidia. Por el contrario, las acciones que más pierden son las acciones de Tesla y MicroStrategy. Además, el movimiento en de las acciones de las siete magníficas es mayoritariamente neutro, aunque ligeramente positivo, a excepción de la empresa de Elon Musk, que sufre una caída de más del 4%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sentimiento del Nasdaq 100 El mercado americano ha abierto en positivo aunque la mayoría de las grandes tecnológicas presentan poco movimiento. Fuente: Plataforma de XTB Cotización del Nasdaq 100 El Nasdaq 100 abre en positivo pero aún se sitúa lejos de su última resistencia. Los primeros meses del año han estado liderados por las pérdidas y todavía no logra alcanzar los niveles previos al 2025. Noticias del Nasdaq 100 Las acciones de Intel (INTC.US) suben un 8.5% por las expectativas y se posicionan entre las más alcistas del Nasdaq 100. El nuevo CEO de Intel está dispuesto a hacer lo que sea necesario para devolver a Intel su peso en el mercado. Lip-Bu Tan comprará alrededor de 25 millones de dólares en acciones, lo que le compromete directamente a los movimientos de la compañía. De esta manera, el nuevo directivo tendrá un interés personal en sacar adelante los resultados de la compañía. Este anuncio ha provocado que la empresa gane más de un 4% al inicio de sesión del lunes. El mercado parece confiar en las intenciones y el liderazgo del nuevo CEO de Intel. Lo que más ha sorprendido son las declaraciones de Tan respecto al futuro de la compañía y sus intenciones de rehacer Intel para el futuro y tener responsabilidad con los accionistas de la compañía. Para ello, el especialista en semiconductores ha planteado una nueva estrategia centrada en los clientes de Intel. Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen un 2%. La tecnológica americana deja de ser bienvenida en Alemania. Berlín está siendo el epicentro de las hogueras de los coches de Elon Musk, los alemanes ya no quieren sus coches. El factor político del líder de la compañía y su apoyo al presidente americano Donald Trump está lastrando el rendimiento de la compañía. No obstante, sin el factor político la compañía tampoco está logrando resultados positivos ya que sus ventas se han visto reducidas drásticamente en Europa y Asia. Berlín está siendo el epicentro de las hogueras de los coches de Elon Musk, los alemanes ya no quieren sus coches.No obstante, sin el factor políticoya que sus ventas se han visto reducidas drásticamente en Europa y Asia. Las acciones de MicroStrategy (MSTR.US) caen un 4.4%. La compañía de software especializada en la inteligencia artificial aplicada a los negocios ha anunciado la compra de 130 bitcoins por un valor de 10.7 millones de dólares. Actualmente la compañía posee 41.6 mil millones de dólares en Bitcoins. Además, MicroStrategy optó por usar capital propio y por la venta de acciones para realizar esta compra. La empresa ha presentado una estrategia para recaudar 24 mil millones de dólares de capital hasta 2027 para financiar las compras de más Bitcoins. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

