El Nasdaq 100 abre en positivo pese a los aranceles

El Nasdaq 100 abre la sesión del lunes ligeramente en positivo. A pesar del alcance de su nuevo máximo, las declaraciones del presidente americano sobre los futuros aranceles a sus aliados comerciales devuelve al mercado americano a un entorno de incertidumbre. Los aranceles del 30% a los países de la Unión Europea podrían traer consecuencias negativas para ambas potencias. Además, aunque el inicio de la semana no presenta grandes movimientos, los inversores están pendientes de la llegada de los resultados trimestrales de las cotizadas americanas y el impacto de las decisiones de Trump. Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 Entre las acciones que más suben en la sesión del lunes se encuentran MicroStrategy con una subida de más del 4% debido al aumento del valor del Bitcoin, Tesla sube un 2,8% tras recuperarse de las noticias de su magnate Elon Musk y Palantir sube un 1,6%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la zona bajista encontramos el desempeño negativo de Micron con un retroceso de casi el 6%, Starbucks retrocede un 1,9%, Intel un 1,8% y Adobe un 0,2%. Las Siete Magníficas tienen un comportamiento mixto. Por un lado, Apple, Nvidia y Microsoft cotizan en negativo con un retroceso del 0,2%, 0,3% y 0,4% respectivamente. Por otro lado, Amazon, Meta, Alphabet y Tesla cotizan al inicio de la sesión en positivo. Sentimiento del Nasdaq 100 El sentimiento del Nasdaq 100 en la apertura del mercado es generalmente neutro con unos tonos bajistas aunque poco significativos. Noticias del Nasdaq 100 La Unión Europea intensifica sus esfuerzos diplomáticos para reforzar lazos comerciales con países como Canadá, Japón e India, tras las crecientes amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. La Comisión Europea busca cerrar acuerdos estratégicos y preparar contramedidas por valor de hasta 72.000 millones de euros, mientras Trump planea imponer un arancel del 30% a productos europeos y mexicanos a partir de agosto. En paralelo, la UE alcanzó un acuerdo económico provisional con Indonesia, y países como Brasil y Canadá también reevalúan su dependencia de Estados Unidos, apostando por una mayor diversificación comercial Las acciones de Alphabet (GOOG.US) suben un 0,2%. Google Cloud está logrando avances importantes frente al dominio de Amazon Web Services (AWS) en el mercado de servicios en la nube para startups de inteligencia artificial. Empresas emergentes como The Browser Company, Nectar Social y Pear Health Labs han optado por Google debido al rendimiento superior de su modelo Gemini y a una mejor experiencia de usuario. A pesar de las millonarias ofertas de AWS, estas compañías encontraron en Google una solución más rápida y económica para sus desarrollos de IA. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



