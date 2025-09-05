El Nasdaq 100 abre en positivo tras los datos de NFP

El Nasdaq 100 abre la sesión en positivo tras conocer los malos resultados del informe NFP. Tras el anuncio el mercado descuenta sin duda la bajada de tipos de la FED que llevará a cabo en su reunión del mes de septiembre. El mercado americano reacciona en positivo a pesar de seguir recibiendo malas noticias en torno a los aranceles y el desempeño laboral del país.

Acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100 lidera el índice Broadcom con un avance del 14%. Otras compañías que cotizan en positivo son Micron (+3%), Warner Bros (+1,8%), Adobe (+2%), Palantir (+1%) y Airbnb (+0,6%). En la zona bajista del índice tecnológico destaca el retroceso del 18% en la cotización de Lululemon tras unos malos resultados, mientras Intel retrocede un 0,6% y Starbucks lo hace un 0,4%.

El rendimiento de las Siete Magníficas es mixto. Tesla lidera las subidas con un avance del 3,3%, mientras que Alphabet sube un 0,8%, Meta un 1,1% y Apple un 0,1%. En la zona negativa, Nvidia retrocede un 2,4%, Microsoft un 0,7% y Amazon un 0,3%.

Sentimiento del Nasdaq 100

Tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, los principales índices bursátiles americanos han iniciado la última sesión de la semana en terreno positivo. El dato refuerza las expectativas de que la Reserva Federal pueda proceder con una bajada de tipos de interés en el corto plazo, lo que está siendo descontado por los inversores.

Noticias del Nasdaq 100

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Lululemon (LULU.US) caen un 18% tras presentar unos resultados trimestrales que se situaron por debajo de las expectativas del consenso. La compañía se vio forzada a recortar su guía anual, reflejando una marcada debilidad en el mercado estadounidense, lo que presionó de forma significativa sus ingresos y márgenes. Adicionalmente, la dirección advirtió que el impacto de los aranceles continuará lastrando la rentabilidad, lo que incrementa la percepción de incertidumbre y erosiona la confianza del mercado respecto a la visibilidad de sus beneficios a corto y medio plazo.

Las acciones de Broadcom (AVGO.US) registran un repunte del 14% en la apertura del mercado estadounidense, impulsadas por el anuncio de un contrato de 10.000 millones de dólares vinculado a semiconductores para aplicaciones de inteligencia artificial. Este acuerdo refuerza la posición estratégica de la compañía en la cadena de valor de la inteligencia artificial generativa, consolidando su papel como proveedor clave en un segmento de alto crecimiento y elevando las expectativas sobre su potencial de ingresos y márgenes a medio plazo.

