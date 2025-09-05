El Ibex 35 termina la semana con caídas

El Ibex 35 se da la vuelta y termina la sesión con caídas, al calor de la negatividad en Europa. A pesar de que el dato de PIB del segundo trimestre ha sido superior al esperado, los inversores han liquidado posiciones en Europa y todos los índices han terminado en rojo. En Estados Unidos el panorama había sido positivo pero se ha dado la vuelta abruptamente y finalmente el dato de NFP se ha tomado como malo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 acciones como Acciona Energía o ArcelorMittal han destacado. En el caso de la acerera realizará un ajuste de plantilla en Sudáfrica, al igual que otros competidores en un contexto en el que se espera un incremento importante de los costes de la electricidad, lo que afecta directamente a compañías capital-intensivas, como Arcelor. Cellnex y Acciona también se han apuntado repuntes.

Por la parte baja de la tabla encontramos a Indra, que se ha dejado más de un 3% en una toma de beneficios y tras conocerse que invertirá 43 millones de euros en la reconversión de la antigua planta de Duro Felguera. Esto supone la continuación de su estrategia para convertirse en el referente del mercado de defensa en España y poder competir con los grandes operadores europeos. Bankinter o Inditex también han caído, pero menos de un 2%.

Otros mercados

En Europa el DAX ha sido el peor índice, con una caída que ha rondado el 0,8%. Aunque el dato de PIB de Europa ha sido bueno, Alemania ha publicado unos pedidos industriales mucho peores de lo esperado, con una caída tanto interanual como intermensual. Por su parte, el CAC francés también se ha dejado más de medio punto porcentual a la espera de la moción de confianza del lunes, que podría poner fin a la incertidumbre generada en las últimas dos semanas. El dato de NFP en Estados Unidos ha provocado revuelo y es que ha sido mucho peor de lo esperado. Un dato ligeramente malo podría haber causado subidas porque habría supuesto suficiente justificación para el recorte de tipos en septiembre, pero no reflejaría un mal estado de la economía. Sin embargo, este dato refleja un mercado laboral muy flojo y nos hace pensar en un escenario de estanflación en el más corto plazo. El S&P 500 es el que peor se comporta, con caídas del 0,8%. A nivel individual, las acciones de Broadcom se disparan un 8% después de que sus resultados hayan sido mucho mejor de lo esperado.

El VIX vuelve a repuntar y se establece alrededor de los 17 puntos, lo que sigue implicando un nivel de volatilidad baja. El oro repunta más de un 1% mientras que el dólar se está deteriorando considerablemente después del informe de empleo. De hecho, este movimiento del dólar sigue incentivando el incremento de precios y puede postergar este efecto durante mucho más tiempo.