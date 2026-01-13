El Nasdaq 100 corrige al comienzo de la sesión

Las acciones estadounidenses comenzaron la jornada del martes con resultados mixtos, impulsadas inicialmente por los datos de inflación subyacente, más bajos de lo esperado, que reafirman a los inversores en el proceso desinflacionario tras la lectura distorsionada por el confinamiento en octubre. El Russell 2000 fue el que más subió, con mayores expectativas de una mayor flexibilización de la Fed que beneficia a las empresas más pequeñas, en gran medida dependientes del coste del crédito. Los índices Nasdaq 100 y S&P 500 cotizan sin cambios, mientras que el Dow Jones baja un 0,4%, principalmente debido a la corrección de los bancos estadounidenses tras los resultados de JPMorgan y BNY.

El IPC de EEUU sorprende

El IPC subyacente de diciembre subió menos de lo esperado, con un avance del 0,2 % mensual y del 2,6 % anual (estimado: 0,3 % intermensual y 2,7 ​​% interanual), lo que indica un progreso continuo en el proceso de desinflación. La cifra principal cumplió con la estimación del 2,7 % anual. Si bien el costo de la vivienda se mantuvo estable (+0,4 %) y los precios de los alimentos subieron un 0,7 %, la deflación en los automóviles usados ​​y las comunicaciones contribuyó a moderar la lectura general.

A pesar de los datos subyacentes más fríos, los operadores esperan que la Reserva Federal mantenga estables los tipos de interés este mes, y que el próximo recorte probablemente se retrase hasta junio, ya que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2 %. Cabe destacar que el IPC mensual se aceleró del 0,2 % al 0,3 %, lo que podría motivar a la Fed a hacer una pausa antes de nuevos recortes.

Cotización del Nasdaq 100

Los futuros del Nasdaq 100 han empezado una corrección aunque el contrato aún mantiene un impulso alcista en el gráfico diario, cotizando actualmente alrededor de 25.930, firmemente posicionado por encima de las medias móviles clave. Por el contrario, si no se mantienen los niveles actuales, podría desencadenarse un retroceso hacia la zona de soporte crítica en 25.400, que coincide con el nivel de Fibonacci del 61,8%.

Noticias de empresas:

Las acciones de Delta Air Lines cayeron un 1,4% después de que su pronóstico de ganancias para 2026 no cumpliera con las estimaciones de los analistas, eclipsando un crecimiento proyectado del 20% en las ganancias. La aerolínea está priorizando el turismo de alta gama para contrarrestar la débil demanda económica, reforzando esta estrategia con un pedido de 30 aviones Boeing 787. La gerencia destacó una marcada divergencia entre el sólido gasto premium y las dificultades del consumidor de gama baja.

Según se informa, Google trasladará el desarrollo y la fabricación de sus smartphones de gama alta, incluidos los Pixel, Pixel Pro y Pixel Fold, a Vietnam este año. Según Nikkei Asia, esta medida traslada la fase crítica de "Introducción de Nuevos Productos" (NPI) para los dispositivos insignia fuera de China, aunque la serie Pixel A de gama baja permanecerá allí por ahora.

L3Harris Technologies subió un 2,1% tras anunciar una alianza única de 1.000 millones de dólares con el Departamento de Guerra para invertir en su unidad de soluciones de misiles. Este negocio se escindirá como una empresa independiente que cotizará en bolsa a finales de 2026, y L3Harris conservará el control mayoritario. El acuerdo busca impulsar la producción de motores de cohetes sólidos para el "Arsenal de la Libertad".

Ormat Technologies está experimentando un aumento en la demanda institucional, con RWC Asset Management aumentando su participación en un 8,8% y AQR Capital incrementando sus participaciones en más del 300%. Los fondos de cobertura controlan ahora el 95,5% de la compañía. Estas agresivas adquisiciones de acciones se producen tras un sólido resultado positivo en el tercer trimestre y múltiples mejoras de calificación por parte de los analistas, lo que ha llevado las acciones cerca de máximos de 52 semanas. La acción ha subido un 2,3%.

Las acciones de Travere Therapeutics se desplomaron casi un 30% después de que la FDA solicitara información adicional para evaluar el beneficio clínico de su medicamento para la enfermedad renal, Filspari. Esta solicitud genera incertidumbre sobre la fecha límite de aprobación del 13 de enero. A pesar de la caída, la confianza del sector minorista se volvió paradójicamente "extremadamente optimista", mientras que la compañía confirmó 410 millones de dólares en ventas para 2025.