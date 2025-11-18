En un día de caídas dentro del Ibex 35, las acciones de Merlin Properties destacan dentro del selectivo con un 0,55% de subida que podría indicar cierto potencial tras haber corregido con fuerza después de publicar sus resultados trimestrales hace cuatro días, en los que, pese a quedarse ligeramente por debajo del consenso del mercado, se observó un crecimiento en rentas y beneficios.

Cifras de Merlín

En concreto, los ingresos totales de Merlin alcanzaron los 413 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 7,7% más respecto a 2024, mientras que el beneficio neto aumentó un espectacular 158,8% hasta 583 millones. La ocupación se mantuvo en niveles históricamente altos (95,5%), y el crecimiento de rentas comparables (like-for-like) sigue siendo sólido, especialmente en logística y centros comerciales. El EBITDA mejoró un 7,4% y la deuda está controlada, con un "loan-to-value" del 28,6% acompañada de una potente base de liquidez. Los resultados mostraron una evolución sólida para la firma, pero la caída del 2,8% en el tercer trimestre del AFFO no gustó a los inversores, que castigó a las acciones de Merlin con un notorio retroceso que llegó a superar el 6%. Aun así, la corrección del pasado viernes parece haberse producido más por una sobre reacción a cifras puntuales que por un deterioro estructural, generando una posible oportunidad que viene respaldada por varias casas de análisis.

Cotización de las acciones de Merlín

A nivel técnico, las acciones de Merlin vienen de zona de sobreventa, cotizando por debajo de su EMA de 100 periodos. El valor de Merlin podría despuntar una vez el mercado absorba el impacto de sus resultados. JP Morgan y Deutsche Bank sitúan el precio objetivo entre 15 y 17 euros por acción, lo que supone un potencial de revalorización del 17% desde los niveles actuales, que podría alcanzar el 33% en su franja superior siempre que Merlín mantenga su ritmo operativo.

La diversificación por segmentos (logística, oficinas, centros comerciales y data centers) minimiza riesgos sectoriales y refuerza la resiliencia de Merlin Properties frente a posibles shocks en el mercado inmobiliario de oficinas, su principal área de negocio. La aprobación de un dividendo a cuenta de 0,20 euros por acción refuerza el atractivo para inversores de perfil defensivo, ya que se añade al perfil de baja deuda y sólida generación de flujos que presenta la SOCIMI. En el acumulado del año, las acciones de Merlin Properties cotizan en positivo, con una subida de más del 25%.

¿Cómo comprar acciones de Merlín?

