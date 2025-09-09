El Nasdaq 100 en positivo antes del evento de Apple

El Nasdaq 100 abre la sesión del martes en positivo y avanza en una sesión tranquila para los mercados americanos. Hoy conoceremos los datos de cambio en el inventario de petróleo crudo que afectará a los precios de las materias primas y la energía. El mercado sigue pendiente de los datos de inflación de agosto que conoceremos a finales de esta semana.

Acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100, encontramos el rendimiento positivo de Palantir, que avanza un 2%, seguida de Applovin, que crece un 0,8% tras el ascenso del 12% que experimentó en la sesión de ayer. También avanzan Netflix (+1%), Micron (+1,1%), MicroStrategy (+0,3%) e Intel (+0,4%). En la zona bajista del índice tecnológico americano, retroceden Booking (-0,9%), Microchip (-0,4%), Starbucks (-0,3%) y Adobe (-0,2%).

En relación con el desempeño de las Siete Magníficas, encontramos un desempeño positivo a excepción de Apple, que retrocede un 0,5% unas horas antes de su evento clave. Tesla avanza un 0,8% mientras que Microsoft y Meta suben un 0,6%, Nvidia un 0,5% y Alphabet y Amazon se mantienen planos.

Sentimiento del Nasdaq 100

Tras el cierre de ayer, el Nasdaq 100 marcó un nuevo récord. Los índices continúan con su tendencia alcista, impulsados por la fuerte demanda de empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. El crecimiento de los mercados globales se sostiene por el aumento de expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Apple (AAPL.US) retroceden un 0,5% en la apertura del Nasdaq y a unas horas de su Apple Event, donde presentarán el nuevo iPhone 17, junto con el resto de sus novedades. Se espera que la compañía anuncie nuevos avances en relación con la inteligencia artificial y su estrategia de implementación en los diferentes dispositivos. Más allá de los avances en los móviles, cámaras y demás accesorios, el valor añadido para el futuro de la compañía reside en su capacidad de implementación de la inteligencia artificial.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.