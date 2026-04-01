El Nasdaq 100 limita ganancias tras los comentarios de Trump

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Trump insinúa salida de Irán y hasta de la OTAN, elevando la tensión previa al discurso
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Los mercados empiezan a mostrar fatiga ante declaraciones contradictorias
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El Nasdaq 100 retrocede más de 100 puntos.
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Trump insinúa salida de Irán y hasta de la OTAN, elevando la tensión previa al discurso
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Los mercados empiezan a mostrar fatiga ante declaraciones contradictorias
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El Nasdaq 100 retrocede más de 100 puntos.
Los informes de prensa desde la sesión de ayer sugieren que Donald Trump quiere que Estados Unidos salga del conflicto con Irán. Al mismo tiempo, circulan versiones de que, además de una posible retirada de los bombardeos sobre Irán, Trump podría anunciar la salida de EE. UU. de la OTAN. Trump ha programado un discurso a la nación para las 9:00 p.m. hora de Washington, lo que corresponde a las 3:00 a.m. CET.
En su último comentario en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que Irán ha solicitado un alto el fuego. Indicó que el nuevo régimen iraní es menos radical y significativamente más inteligente que el anterior. Sin embargo, subrayó que un alto el fuego solo será posible tras la reapertura del estrecho de Ormuz. Hasta que el estrecho no se reabra, se espera que Estados Unidos continúe su campaña de bombardeos contra Irán.
Trump está comentando de forma muy intensa la situación reciente con Irán, y no se puede descartar que los mercados terminen por dejar de reaccionar a sus declaraciones. Aunque los mercados estaban posicionados de forma muy optimista durante la primera mitad del día, el anuncio de que los ataques continuarán hasta que se abra el estrecho está siendo interpretado como un estancamiento prolongado.
Reacción del mercado
Nasdaq 100
El índice retrocede más de 100 puntos.
Petróleo
Se observa una reducción de las pérdidas previas en el mercado del crudo.
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