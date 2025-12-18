El Nasdaq 100 roza los 23.000 puntos

La sesión de Wall Street comienza con optimismo, con los inversores reaccionando positivamente al informe de inflación de noviembre, que mostró un aumento interanual del 2,7% en el IPC general y del 2,6% en el IPC subyacente, por debajo de las previsiones del mercado. Además, el mercado cobra impulso adicional tras los sólidos resultados de Micron Technology (+12%), que superaron las expectativas y han logrado reactivar el segmento de empresas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial. El Nasdaq 100 recupera un 1,1% en la apertura y roza los 23.000 puntos.

Al inicio de la sesión la mayoría de las grandes empresas registran subidas significativas.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 cotiza por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico). El RSI se mantiene en la cota de 47,5 puntos, zona que históricamente ha proporcionado un importante soporte de precios para el Nasdaq 100.

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Accenture (ACN.US): La compañía reportó un exitoso primer trimestre del año fiscal 2026, superando las expectativas del mercado. Los beneficios ajustados por acción (BPA) fueron de 3,94$ (en comparación con los 3,75$ previstos), y los ingresos alcanzaron los 18.700 millones (en comparación con los 18.500 millones esperados). El principal impulsor del crecimiento son los nuevos pedidos, que aumentaron un 12% hasta los 20.900 millones de $, incluyendo 2.200 millones provenientes de pedidos relacionados con inteligencia artificial avanzada (GenAI). El pronóstico para todo el año asume un crecimiento de los ingresos del 2-5%.

Micron Technology (MU.US): Las acciones del fabricante de chips suben un 12% tras anunciar los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas de Wall Street. La compañía presentó un pronóstico de ingresos muy optimista para el trimestre actual de 18.700 millones de $, muy por encima del consenso del mercado (14.200 millones de $). El crecimiento se debe a la fuerte demanda de memoria utilizada en centros de datos de IA.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.





