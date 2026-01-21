El Nasdaq 100 se acelera y sube con fuerza

La sesión de hoy venía marcada por unos futuros que habían estado en negativo parte de la jornada. Sin embargo, en el mismo momento que Trump ha hablado en Davos el Nasdaq 100 y otros índices americanos han empezado a repuntar. Estas subidas pueden atender a que el presidente de Estados Unidos ha afirmado que no usará la fuerza para hacerse con Groenlandia.

El Nasdaq 100 se acelera a medida que avanza la sesión

Además de las palabras de Trump, hoy se están descontando algunos resultados y otras muy cerca de publicarlos. En ese segundo caso tenemos a Intel, que reportará sus cifras trimestrales mañana al cierre de la jornada americana. Hoy las acciones de Intel despuntan un 6,8% debido al optimismo sobre sus resultados y con alguna casa de análisis diciendo que la compañía podría batir expectativas ligeramente. Lo cierto es que desde que el gobierno americano entró en su accionariado, ha cambiado el sentimiento del mercado sobre ella.

Las acciones de Netflix están copando claramente la parte baja de la tabla del Nasdaq 100. Aunque Netflix consiguió batir las expectativas del consenso de analistas, las previsiones para el 2026 no gustaron al mercado y esto es lo que más impacta en la cotización de las compañías. En concreto, los ingresos estimados se encuentran en la parte baja de lo esperado por los analistas, mientras que el margen operativo se encuentra por debajo de lo esperado. Entre tanto, la directiva ha decidido parar las recompras de acciones para acumular caja con el objetivo

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento de este índice tenemos el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.