El Nasdaq 100 se dispara un 3,5%

El Nasdaq 100 se dispara en el inicio de sesión tras el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos ¿Fin de los aranceles? El Nasdaq 100 abre con subidas del 3,5%, tal y como apuntaban los futuros durante toda la mañana. El índice americano celebra el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China por el que se rebajan los aranceles al país asiático hasta el 30%, frente al 10% que impondrá China a los productos americanos. ¿Qué empresas se están viendo beneficiadas? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Amazon lideran al Nasdaq 100 Si bien algunas compañías del sector de semiconductores como Microchip o Lam Research están subiendo más de un 9%, destacan las subidas del gigante Amazon. Las acciones de Amazon suben más de un 8% ante el acuerdo comercial. Recordemos que parte de los productos de Amazon provienen de China, por lo que el arancel impactaba directamente a la compañía en su negocio de venta online.

Las 7 Magníficas no defraudan Amazon no es la única gran empresa que está anotándose importantes subidas dentro del Nasdaq 100. Si nos fijamos en las 7 Magníficas, las subidas son generalizadas y la única que se queda rezagada es Microsoft, debido a una menor sensibilidad al conflicto. Fuente: Plataforma de XTB Por su parte, las acciones de Tesla suben más de un 5%, mientras que las acciones de Apple, se quedan cerca de esa cifra. Recordemos que aunque Apple esté migrando su cadena de producción a otros países, sigue teniendo una alta dependencia del país asiático y era uno de los grandes afectados por la política arancelaria. El Nasdaq 100 está muy cerca de entrar en positivo en el 2025 Con las subidas de estos momentos, el Nasdaq 100 está muy cerca de entrar en el terreno positivo en este 2025. Ya rebota un 21% desde los mínimos de abril y con los repuntes de hoy la caída en este 2025 tan solo es del 1,3%. Sin duda, este acuerdo es esperanzador y deja claro que más allá de las amenazas, los mandatarios de ambos países saben que no se pueden permitir una guerra comercial. Aunque seguimos teniendo aranceles entre ambos países, el impacto que puede tener en la economía está más en línea con lo que se estimaba antes de ese día de la liberación. La nueva tasa sobre China implica que el impacto en el arancel efectivo promedio sobre todas las importaciones estadounidenses es ahora de 10,4%, frente a los 20,3% anteriores, y mete aún más presión sobre Jerome Powell para bajar tipos en junio, que también ha visto como este fin de semana bajaba el precio de los medicamentos. El acuerdo también tiene implicaciones para el resto de países. Después del acuerdo de la semana pasada con Reino Unido, el nuevo acuerdo con China, y las posibles alianzas con India o Japón, veremos en qué lugar queda Europa, porque los últimos en alcanzar estos acuerdos comerciales podrían tener condiciones menos favorables. Sin embargo, a pesar de todo, parece que por desgracia estamos muy lejos de acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y otros países del mundo, eliminando así la idea de que Trump pretendía eliminar las barreras al comercio mundial. Gráfico diario del Nasdaq 100



Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



