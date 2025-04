El Nasdaq 100 se hunde un 2% 📉

Trump pone a Wall Street en ca铆da libre 馃搶 Los mercados comienzan la semana con nerviosismo. Los 铆ndices americanos cotizan en rojo en la apertura, con ca铆das del 1,1% en el S&P 500 y del 2,0% en el Nasdaq 100. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La ca铆da de las acciones tecnol贸gicas representa el mayor descenso de todo Wall Street. Fuente: xStation Los aranceles de Trump agitan el mercado La volatilidad del mercado tras el fin de semana podr铆a deberse a las entrevistas de Donald Trump. El domingo, declar贸 a los periodistas a bordo del Air Force One que los nuevos aranceles de represalia que anunciar谩 el 2 de abril se aplicar谩n a todos los pa铆ses, no solo a un grupo selecto. Trump presiona a sus asesores para que adopten un enfoque m谩s agresivo con los aranceles, prepar谩ndose para una escalada de la guerra comercial global. Adem谩s, el s谩bado, Trump afirm贸 que considerar铆a imponer aranceles secundarios al petr贸leo ruso si Rusia obstaculiza los esfuerzos por establecer la paz en Ucrania. Estos aranceles castigar铆an a quienes compren petr贸leo ruso, restringiendo su acceso a los mercados estadounidenses o imponiendo aranceles de hasta el 50%. El sector tecnol贸gico es claramente el m谩s afectado por la ola de ventas de este a帽o. Las "Magn铆ficas 7" han bajado un 16,8% en lo que va de 2025. Cabe destacar que el 铆ndice S&P 500, excluyendo a las grandes tecnol贸gicas, mantiene una modesta subida del 2,8%. Fuente: XTB Research Cotizaci贸n del Nasdaq 100 聽 El Nasdaq 100 rompe nuevos m铆nimos locales de la tendencia bajista y cotiza en los niveles m谩s bajos observados desde septiembre de 2024. El indicador RSI muestra la mayor condici贸n de sobreventa desde octubre de 2022.

