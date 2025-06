El Nasdaq 100 sube un 0,4% y Tesla sorprende

El Nasdaq 100 abre la sesión del martes con un sentimiento neutro. El índice tecnológico americano cotiza actualmente con una ligera subida del 0,4%. Durante esta semana, se conocerán los datos de comercio, empleo y fabricación. Ayer se publicaron datos positivos respecto a las entradas de pedidos del mes de mayo y el índice de empleo de la industria. Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 El inicio de la sesión del lunes se muestra sin grandes movimientos generales del Nasdaq 100. No obstante, algunas de las compañías que más crecen son Constellation Energy, que crece casi un 7%, MicroStrategy, que avanza un 2,3% o Microchip, que sube un 1,45%. Dentro de las 7 Magníficas, Tesla se anota una subida del 1,4%, Nvidia una de un 1,1% y Amazon un ligero repunte del 0,4%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la zona bajista del índice encontramos el rendimiento negativo de las acciones de Warner Bros Discovery retrocediendo más de un 2,5%, Alphabet lo hace un 1,9%, Intel vuelve a abrir en negativo, con una pérdida de un 0,3%, y Netflix pierde un 0,2%. Sentimiento del Nasdaq 100 El mercado tiene un sentimiento neutro ambiguo y presenta movimientos en ambos sentidos. Noticias del Nasdaq 100 Las acciones de Constellation Energy (CEG.US) suben en torno al 7% tras conocerse el acuerdo con Meta sobre el nuevo acuerdo de 20 años. Este contrato otorga a Meta la disponibilidad de la energía producida por el Centro de Energía Limpia Clinton en Illinois y se utilizará para apoyar las operaciones de Meta en la región con 1121 megavatios de energía nuclear. Este acuerdo entrará en vigor en junio de 2027 y equivale a la energía necesaria para abastecer 800 mil hogares. Las acciones de Nvidia (NVDA.US) suben un 1,1% tras el informe publicado la semana pasada. La compañía tecnológica ha logrado superar los 140 dólares de nuevo aunque actualmente vuelve a cotizar ligeramente por debajo. Ahora mismo la compañía se encuentra en su mejor momento del año pero sigue atenta al posible impacto de los aranceles en su capacidad operativa y de comercialización. Las acciones de Tesla (TSLA.US) abren la sesión en positivo y crecen un 1,4%. La compañía se recupera desde la desaparición de Musk de los focos y la prensa. Tras las dudas acerca de la posibilidad de fabricación de Tesla en la India, finalmente se ha descartado la posibilidad, tanto por parte de la compañía como por el bajo interés del gobierno de la región. Además, vuelven las malas noticias europeas. Tesla vuelve a retroceder en número de ventas en Francia. Tesla ha registrado un 67% de ventas mejor que el año anterior. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.