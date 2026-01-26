El Nasdaq 100 supera los 23.600 puntos en la apertura

Inversores de todo el mundo se preparan para una serie de eventos que podrían determinar el rumbo de los mercados bursátiles en los próximos meses. En el centro de atención estarán los gigantes tecnológicos de los Siete Magníficos, cuyos resultados trimestrales podrían cambiar el rally bursátil que impulsó el auge de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, todas las miradas están puestas en la reunión de la Reserva Federal. Si bien el mercado espera que los tipos se mantengan estables, cualquier comentario de Powell sobre la inflación o futuros recortes de tipos podría sacudir los rendimientos de los bonos, el dólar y los mercados de valores.

A todo esto se suma un factor político. El presidente Donald Trump podría anunciar esta semana a su candidato preferido para suceder a Powell, lo que endurecería aún más el ambiente. Nombres como Rick Rieder y Kevin Warsh están entre los candidatos. Cualquier indicio al respecto podría aumentar la incertidumbre, alimentando el debate sobre la independencia de la Fed y la futura dirección de la política monetaria. Esta semana se unen resultados trimestrales de importantes empresas tecnológicas y la decisión de política monetaria de la Fed. Las sorpresas positivas de los gigantes tecnológicos, combinadas con una postura restrictiva de la Fed, podrían fortalecer el optimismo del mercado, mientras que cualquier decepción o incertidumbre política podría desencadenar una fuerte volatilidad. Para los inversores, los próximos días serán una verdadera prueba de fuego.

Fuente : Plataforma de XTB

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Las acciones de CoreWeave se disparan un 14% tras anunciar que Nvidia invertirá 2.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de infraestructura de IA. Con el apoyo de Nvidia, CoreWeave planea construir más de 5 GW de capacidad informática en sus centros de datos para 2030.

Las acciones de USA Rare Earth suben un 8,8% tras confirmar que el gobierno estadounidense adquirirá una participación accionaria en la compañía, aportando aproximadamente 1.600 millones de dólares en financiación en el marco del programa de apoyo a los metales de tierras raras. A cambio, el gobierno recibirá acciones y opciones sobre acciones, lo que le otorgará una participación significativa en la compañía.

Las acciones de Revolution Medicines se desploman un 18% tras informar de que Merck ya no está en negociaciones para adquirir la compañía.

