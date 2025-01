El Nikkei sube gracias a la fortaleza de las tecnológicas

Tras la gran sesión de ayer en Wall Street, en la que el índice Nasdaq 100 subió casi un 1,4%, el Dow Jones un 0,3% y el S&P 500 otro 0,6% hoy, los futuros de los índices estadounidenses cotizan ligeramente a la baja en la preapertura. Los índices de referencia de Europa también, aunque la volatilidad es suave. El Nikkei se desmarca En la sesión asiática, el Hang Seng chino retrocede otro 0,6% hoy y ha conseguido borrar gran parte del movimiento alcista del 13 de enero; los contratos de los índices chinos retroceden. El Nikkei sube casi un 1% gracias a la fortaleza de las tecnológicas, pero el KOSPI surcoreano, sin embargo, retrocede más de un 1%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy, el Banco de Turquía tomará decisiones sobre las tipos, por lo que es posible que veamos más volatilidad en los pares con la lira. El EUR/TRY ya está subiendo más del 0,5%. En el plano macro, la atención se centrará en las solicitudes de prestaciones en Estados Unidos (14:30). Se presentarán los resultados financieros de General Electric, American Airlines (antes de la sesión) y Texas Instruments (después de la sesión), entre otros. Los metales preciosos caen en su mayoría, siendo el paladio el que más retrocede, más del 1% hoy. El oro cotiza ligeramente a la baja, tras las recientes ganancias. Las materias primas agrícolas cotizan ligeramente a la baja. Bitcoin sigue cotizando a la baja, a pesar de las importantes compras de ETF en EE. UU. Los datos indicaron que durante la última sesión, solo el ETF de BlackRock (IBIT) realizó compras de BTC por valor de más de 600$ millones (la mayor de este año), pero esto no movió el precio. La criptomoneda con peor desempeño en este momento es Solana, que cotiza casi un 5% a la baja. Noticias sobre materias primas El Gas Natural abrió un12% mas abajo tras el rollover y ha estado cayendo ligeramente desde entonces. El petróleo también retrocedió casi un 1,5% tras el rollover y desde entonces ha estado bajando. Cambio en los inventarios de crudo de EE. UU. por API (en un millón de barriles): 1M frente a 2,6M anteriormente Inventarios de gasolina: 3,2M frente a 5,39M anteriormente

Existencias de destilados 1,9M frente a 4,88M anteriormente

Reservas de petróleo de Cushing: 0,5M (Pronóstico -, Anterior 0,573M) .

