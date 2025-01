Las tecnológicas vuelven a tirar del S&P 500

Dos días después de la investidura de Trump, parece que el mercado de valores finalmente tiene margen para recuperarse. Durante la apertura de la sesión de contado, observamos un sentimiento alcista sostenido en los principales índices, en el momento de la publicación, el índice principal S&P 500 ha subido un 0,50% hasta los 6.120 puntos, un dólar ligeramente más fuerte y un repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Una vez más, las empresas tecnológicas, especialmente las del sector de semiconductores, están captando la mayor atención de los inversores. Las tecnológicas siguen subiendo Las acciones estadounidenses van camino de continuar con las subidas de ayer. El sentimiento de los inversores se ve impulsado por los sólidos resultados de Netflix y United Airlines, así como por el anuncio de inversiones récord en infraestructura de inteligencia artificial por parte de Trump. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se observan subidas notables en Oracle (ORCL.US), Netflix (NFLX.US) y Nvidia (NVDA.US). Las acciones de Apple (AAPL.US), tras su mal comportamiento de ayer, están en rojo nuevamente, probablemente debido a la especulación del mercado o a una reciente toma de beneficios

Fuente: xStation 5 Noticias de empresas del S&P 500 Las acciones de Netflix, pertenecientes al S&P 500, suben un 13% después de anunciar un récord de 18,91 millones de suscriptores netos en el cuarto trimestre, un aumento interanual del 44% y más del doble de los 9,18 millones esperados. La empresa planea aumentar los precios en EE. UU., Canadá, Portugal y Argentina tras su sólido desempeño.

United Airlines sube un 4,30% gracias a unos sólidos resultados trimestrales, con un aumento del 7% en los ingresos por pasajeros, del 30% en los ingresos por carga y del 8,7% en los ingresos internacionales. La compañía prevé unas ganancias para el primer trimestre de 0,75-1,25 dólares por acción y unas ganancias por acción para el ejercicio 25 de 11,50-13,50 dólares, superando las estimaciones de consenso de 0,54 y 12,73 dólares, respectivamente. Oracle, por su parte, se dispara casi un 5,70% tras el anuncio de una iniciativa de infraestructura de IA colaborativa de 500.000 millones de dólares, Stargate, junto con OpenAI y SoftBank. El proyecto fue presentado en la Casa Blanca por el presidente estadounidense Donald Trump. Procter & Gamble también sube un 4,30%, ya que las ventas orgánicas del segundo trimestre crecieron un 3%, superando el consenso del 2,4%. Se proyecta un crecimiento de los ingresos del año fiscal 25 del 2% al 4%, con una previsión de EPS de 6,91 a 7,05 dólares, ligeramente por encima del consenso de 6,94 dólares. En el extremo contrario del S&P 500, Textron cae un 5,70% tras unos resultados mixtos del cuarto trimestre y una previsión decepcionante para el año fiscal 25. La empresa prevé un EPS ajustado de 6,00 a 6,20 dólares y unos ingresos de 14,7 mil millones de dólares, ambos por debajo de las estimaciones de consenso. El optimismo se mantiene para 2025 con expectativas de mayores ingresos y márgenes impulsados ​​por el crecimiento en la industria aeroespacial y de defensa.

