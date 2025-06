El oro bate al euro como segundo activo de reserva del mundo

El oro ha superado al euro como el segundo activo de reserva más importante del mundo para los bancos centrales, sólo superado por el dólar estadounidense. Así lo refleja el último informe del BCE, que señala que los lingotes de oro representaron el 20% de las reservas oficiales mundiales el año pasado, superando el 16% del euro y quedando únicamente por debajo del dólar estadounidense, que mantiene el 46% de las reservas oficiales, pese a ir perdiendo protagonismo poco a poco. ¿Qué ha impulsado las reservas de oro? En los últimos años, principalmente desde el 2022, los bancos centrales han intentado diversificar sus divisas, alejándose del dólar estadounidense ante la preocupación por la inestabilidad geopolítica y los niveles de deuda estadounidense. La tendencia a la desdolarización se aceleró, sobre todo entre los países en desarrollo, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando Estados Unidos puso en la mira el acceso de Rusia a los mercados financieros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hasta ese momento, el oro y los tipos de interés reales negativos tenían una correlación muy estrecha. Así, cuando las tasas de interés reales eran altas, es decir, cuando lo que pagaban los bonos sobre la inflación era un nivel elevado, los inversores querían comprar bonos. En cambio, cuando el tipo de interés era negativo, se vendían los bonos y se compraban otros activos, como el oro. Desde 2022, sin embargo, la situación ha cambiado. Los inversores quieren activos limitados fuera del alcance de gobiernos o bancos centrales, que no sufran la devaluación de las monedas fiduciarias ante el incremento de la masa monetaria debido a los programas de política monetaria expansiva, un hecho que ha impulsado las reservas de oro y otros activos alternativos. Y es que si bien el oro no genera intereses y tiene un coste de almacenamiento, los inversores de todo el mundo lo consideran el activo seguro por su excelencia, porque es limitado, altamente líquido y no expuesto al riesgo de contraparte ni a sanciones. Las reservas de oro de los Bancos Centrales rondan máximos Las reservas de oro en poder de los bancos centrales de todo el mundo se acercan ahora a los máximos históricos de la era de Bretton Woods. Hasta 1971, los tipos de cambio globales estaban fijados al dólar estadounidense, que a su vez podía convertirse en oro a un tipo de cambio fijo. El incremento de las compras de los bancos centrales del mundo de oro, sin embargo, llevó a Nixon a eliminar el patrón oro, dado que Estados Unidos se estaba quedando sin tenencias del activo refugio, y el país necesitaba incrementar sus emisiones de deuda para sufragar la guerra en Vietnam. Las reservas de oro de los bancos centrales, que alcanzaron un máximo de 38.000 toneladas a mediados de la década de 1960, han vuelto a aumentar hasta alcanzar las 36.000 toneladas en 2024, según las últimas cifras del BCE. El año pasado, entre los grandes compradores se encontraban India, China, Turquía y Polonia, según el Consejo Mundial del Oro. Incluso algunos de ellos llegaron a comerciar algunos productos con oro, utilizándolo como activo de negociación. En 2025, el oro ya subió un 30%, gracias al impulso de la demanda. Desde principios de año, el precio del oro ha subido otro 27%, alcanzando un máximo histórico de 3.500 dólares por onza troy, aunque en las últimas fechas la plata ha conseguido sobrepasarlo.



