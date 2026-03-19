Los precios del oro continúan desplomándose hoy, cayendo más de un 2,5%, con los precios descendiendo hacia los 4.700 dólares por onza , los niveles más bajos vistos desde principios de febrero de 2026. Este movimiento no es simplemente una corrección superficial, sino una ruptura completa a la baja tras un mercado alcista de varios meses, amplificado además por el significativo fortalecimiento del dólar estadounidense tras las recientes decisiones y declaraciones de la Fed, que han elevado las expectativas de mantener tipos de interés más altos durante más tiempo.

El conflicto en Irán dispara el petróleo y agrava el shock para el oro

Otro factor importante que contribuye a la presión bajista visible es la situación en Irán, que está impulsando al alza los precios globales del combustible y aumentando aún más las expectativas de una política más conservadora por parte del banco central estadounidense.

El gráfico anterior muestra un desglose por estado de los precios actuales del combustible minorista. Los precios son más altos en el oeste de Estados Unidos, principalmente debido a tasas impositivas locales relativamente elevadas.

Fuente: gasprices.aaa

La caída actual en los precios del oro puede interpretarse en gran medida como un reposicionamiento brusco tras un prolongado mercado alcista de más de un año, que llevó los precios del oro a nuevos máximos históricos y atrajo un enorme capital especulativo.

Después de un rally tan fuerte, es natural que parte del mercado decida tomar beneficios, especialmente cuando aumenta el riesgo de “tipos altos por más tiempo” y cambia el entorno de liquidez, como también se vio en las fuertes correcciones del oro en marzo de 2026.

Esta ruptura del anterior movimiento alcista casi unidireccional implica que, a corto plazo, domina la psicología de “búsqueda de refugio”, y el movimiento bajista está impulsado tanto por stop-losses como por el cierre de posiciones apalancadas.

Un factor separado pero crucial es el repunte del dólar: el oro se cotiza globalmente en dólar, por lo que un fortalecimiento de la moneda estadounidense ejerce automáticamente presión bajista sobre los precios del oro.

La relación inversa oro-dólar vuelve a dominar el comportamiento del mercado

Históricamente, la relación oro–dólar es claramente inversa: cuando el índice del dólar sube, la demanda de oro fuera de la zona dólar se debilita y los precios del oro tienden a retroceder, un patrón observado con frecuencia durante periodos de fuertes tendencias alcistas en el DXY. La investigación sobre correlaciones a largo plazo muestra que un aumento en el valor del dólar está estadísticamente vinculado a una caída en los precios del oro, lo que confirma que la caída actual no es simplemente una corrección “interna” del mercado del oro, sino también una reacción a las condiciones cambiantes en el mercado de divisas.

Fuente: Bloomberg Financial L.P.

¿Cuánto podría durar la caída?

El sentimiento alcista hacia el dólar estadounidense ha aumentado drásticamente en los últimos tiempos. Esto se refleja claramente en el mercado de opciones, donde la prima pagada por opciones call en relación con las put ha subido a sus niveles más altos desde septiembre de 2022.

En teoría, la caída en los precios del oro podría continuar mientras el dólar mantenga su fortaleza relativa frente a las principales divisas, apoyado por expectativas de tipos de interés reales más altos y la política restrictiva de la Fed.

Un dólar fuerte reduce el atractivo del oro como refugio para inversores no estadounidenses, encarece su precio en monedas locales y lleva a algunos participantes del mercado a desplazar capital hacia activos que generan ingresos, lo que limita aún más el potencial de demanda del metal. Solo un debilitamiento más pronunciado del dólar, ya sea por un cambio en la retórica de la Fed o por nuevos factores de riesgo global, podría crear las condiciones para detener esta venta masiva y devolver al oro su papel como principal activo refugio.

Gráfico del oro

Los precios del oro han caído por debajo de la EMA de 50 días por primera vez desde principios de febrero de 2026 y se acercan a la zona de la EMA de 100 días, que, por otro lado, no ha sido puesta a prueba desde abajo desde diciembre de 2024. La tendencia alcista enfrenta una prueba dada la magnitud de las caídas, pero no está descartado que, si hubiera un deshielo repentino en la situación de Oriente Medio, los compradores pudieran defender las tendencias alcistas vistas hasta ahora.