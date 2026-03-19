El precio del oro se desploma un 6%: ¿qué está pasando?

El metal, tras una subida extraordinaria desde 2024, enfrenta riesgo de corrección adicional por sobrevaloración, posibles ventas forzadas y pérdida parcial de su papel como refugio en un entorno de crisis ligada a materias primas.

El oro se desploma tras el repunte del petróleo y el cambio de expectativas sobre la Reserva Federal, con menos probabilidades de recortes de tipos y mayor presión de activos que sí generan rentabilidad.

El precio del oro sufrió un fuerte desplome durante la sesión de hoy, en un contexto marcado por el repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el consiguiente aumento del precio del petróleo. Este movimiento ha alterado de forma significativa las expectativas del mercado, especialmente en lo relativo a la política monetaria de la Reserva Federal, reduciendo la probabilidad de recortes de tipos de interés en el corto plazo.

Los futuros del oro llegaron a caer un 7%, hasta los 4.550 dólares por onza, acumulando un descenso de más de 1.000 dólares desde el máximo histórico alcanzado a finales de enero. La caída también se extendió a otros metales preciosos, con la plata retrocediendo más de un 9%, y a las acciones de compañías mineras como Freeport-McMoRan, Newmont o Royal Gold, que registraron pérdidas relevantes antes de la apertura.

El ajuste se produce tras un ciclo alcista excepcional. Desde febrero de 2024, el oro había pasado de cotizar por debajo de los 2.000 dólares a situarse cerca de los 5.000 dólares en poco más de dos años. Este rally estuvo impulsado por una combinación de factores, entre ellos la flexibilización monetaria global iniciada en 2024, el aumento de la demanda de activos refugio frente a riesgos geopolíticos y la preocupación por un posible debilitamiento del dólar en un entorno de mayor presión inflacionaria.

Factores estructurales y riesgo de corrección adicional: ¿qué ocurre con el oro?

Sin embargo, varios de estos motores han comenzado a debilitarse. La Reserva Federal ha optado por mantener los tipos de interés en el rango del 3,5% al 3,75% y ha señalado que los riesgos inflacionarios podrían retrasar aún más cualquier recorte. Este cambio de expectativas afecta directamente al oro, un activo que no genera rendimiento y que pierde atractivo relativo frente a instrumentos que sí ofrecen rentabilidad en un entorno de tipos elevados.

Al mismo tiempo, el encarecimiento del petróleo como consecuencia del conflicto en Oriente Medio introduce nuevas presiones inflacionarias, lo que refuerza la postura restrictiva de los bancos centrales. En paralelo, algunos analistas apuntan a que el oro presenta niveles de valoración muy exigentes tras su reciente escalada, lo que incrementa el riesgo de una corrección significativa.

Otro factor a considerar es la posible necesidad de liquidez en regiones afectadas por el conflicto. Gobiernos, fondos soberanos y otros actores económicos podrían verse obligados a vender activos para compensar la caída de ingresos energéticos o financiar gastos derivados de la guerra y la reconstrucción, siendo el oro uno de los candidatos más evidentes para estas ventas.

A nivel estructural, el análisis histórico sugiere que el oro tiende a revertir hacia su media cuando se compara con otros activos clave, como el petróleo. En este sentido, algunos expertos consideran que el metal precioso se encuentra actualmente en niveles elevados en términos relativos, lo que abre la puerta a ajustes adicionales si se normalizan estas relaciones.

Además, diversos estudios académicos muestran que, en momentos de crisis, el oro no siempre mantiene su papel tradicional de activo refugio. En episodios como la crisis financiera de 2008 o la pandemia, el metal llegó a mostrar una correlación positiva con los índices bursátiles debido a la necesidad de liquidez por parte de los inversores.

Según algunos estudios, la evidencia sugiere que cuando las caídas del mercado están impulsadas por shocks en materias primas —como ocurre actualmente—, el oro tiende a moverse en mayor sintonía con la renta variable, perdiendo parte de su capacidad de diversificación frente a eventos más puramente geopolíticos o macroeconómicos.