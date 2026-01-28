La geopolítica ha dominado los mercados financieros desde principios de 2026. Donald Trump, al frente de Estados Unidos, es actualmente la figura central de este drama en desarrollo, aunque el principal catalizador del riesgo no fue el propio presidente estadounidense. Las mayores protestas antigubernamentales en Irán en décadas han sido brutalmente reprimidas por las autoridades, causando más de 30.000 muertes. Aunque Trump inicialmente se abstuvo de intervenir militarmente tras la primera ola de protestas, todas las "líneas rojas" que estableció se han cruzado. Trump está enviando una señal clara: o se llega a un acuerdo para garantizar la eliminación total de las armas nucleares y el fin de la matanza de ciudadanos inocentes, o Estados Unidos responderá con una fuerza abrumadora.

¿Cómo está afectando esta situación al mercado petrolero?

Todos los pronósticos para 2026 apuntaban a un enorme exceso de oferta en el mercado petrolero. Estados Unidos está produciendo a un ritmo récord de más de 13 millones de barriles por día (bpd), la OPEP+ está recuperando gran parte de la producción tras años de recortes, y la producción continúa expandiéndose en Sudamérica. Esto ocurre junto con un posible pico de demanda o pico del petróleo. Si bien el crudo sigue siendo irremplazable en muchos aspectos, es posible que la demanda haya alcanzado niveles cercanos a su máximo. La Agencia Internacional de Energía (AIE) indica que el exceso de oferta este año podría promediar 3,7 millones de bpd. La EIA estadounidense tiene estimaciones ligeramente más conservadoras, apuntando a un superávit de 2 millones de bpd. Independientemente del pronóstico, el mercado se encuentra actualmente en uno de sus períodos más largos de exceso de oferta, una tendencia que comenzó en 2022. Con fundamentos similares en 2014-2016, los precios se desplomaron de 100 dólares por barril a tan solo 40 dólares. Hoy, sin embargo, la geopolítica impide que los precios del petróleo se estabilicen en niveles dictados únicamente por el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Ningún inversor quiere estar en una situación en la que no sepa qué le espera, ni en un año ni en un mes, sino en la próxima hora. Donald Trump ha acostumbrado a los mercados a que sus decisiones tengan un impacto extremadamente rápido y violento en los activos financieros. Basta con observar el oro o la plata, cuyos precios han experimentado subidas récord casi de la noche a la mañana debido a esta incertidumbre. Dado que la atención actual de Trump se centra en los principales países productores de petróleo, el crudo experimenta una enorme volatilidad.

Desde mediados de diciembre, el precio del petróleo West Texas ha subido de menos de 60 dólares por barril a 67 dólares, lo que supone un incremento de más del 10%. El factor inicial ha sido la escalada de tensión con Venezuela, seguida de la incertidumbre sobre un posible ataque a Irán. Trump pretende impedir que Irán reanude la investigación de armas nucleares y, sin duda, quiere poner fin al derramamiento de sangre civil. El propio Trump ha sugerido que el posible ataque sería más potente que la operación de 2025 contra la infraestructura nuclear. Las acciones estadounidenses podrían conducir al colapso del régimen, pero también amenazar el actual "frágil" orden mundial.

La cuota de mercado de Irán es modesta, pero controla el estrecho de Ormuz

Irán produce actualmente 3,3 millones de bpd y, hasta hace poco, exportaba casi 2 millones de bpd a China. Debido al riesgo de sanciones, las refinerías privadas chinas han reducido recientemente las importaciones iraníes a aproximadamente 1,3 millones de bpd. Sin embargo, la importancia global de Irán reside en su geografía, concretamente en su control del Estrecho de Ormuz, por el que pasan más de 20 millones de barriles de petróleo al día. Irán no bloqueó el estrecho tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025, pero podría hacerlo ahora. Mientras Estados Unidos amenaza con un ataque más contundente, Irán está realizando ejercicios en la base de Jask, posicionada para atacar cualquier buque que pase por el estrecho. Un intento de bloqueo podría provocar un aumento masivo de precios a corto plazo.

Tal medida perjudicaría los intereses de todo el Golfo Pérsico, de Estados Unidos e incluso de China, imposibilitando un bloqueo permanente, ya que desencadenaría una represalia internacional conjunta. Cabe recordar que en junio del año pasado, los precios del petróleo se dispararon más del 20% a los pocos días de los ataques contra Irán. Bloomberg indica que en un escenario de bloqueo los precios podrían superar los 100 dólares por barril.

¿Está el mercado preparado para este escenario?

Los precios del petróleo han alcanzado sus niveles más altos desde finales de septiembre de 2025. Un ataque estadounidense podría provocar un aumento del precio del WTI por encima de los 70 dólares por barril, mientras que un bloqueo del Estrecho de Ormuz podría casi duplicar los precios actuales. El mercado de opciones comienza a descontar un escenario alcista, lo que sugiere una alta probabilidad de que los precios suban al rango de 70 a 80 dólares en las próximas semanas.

El escenario más deseable sigue siendo una desescalada de la situación en Irán y un enfriamiento de la retórica militar estadounidense. Por el contrario, sin la intervención estadounidense, el colapso del régimen sigue siendo improbable. Irán ha indicado que su respuesta a cualquier nuevo ataque será significativamente más contundente esta vez. Sin embargo, Estados Unidos parece estar preparado. Numerosas aeronaves están estacionadas en bases cercanas, y la flota regional se ha visto reforzada por el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. Dadas las acciones de Trump hacia Venezuela, la probabilidad de un ataque podría aumentar a menos que Irán haga concesiones claras. Históricamente, las acciones más significativas de Trump suelen ocurrir durante los fines de semana.

Precio del barril de West Texas