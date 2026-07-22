El precio del petróleo registra una fuerte subida cercana al 5% y el Brent vuelve a cotizar por encima de los 95 dólares por barril, alcanzando máximos de casi seis semanas. El mercado vuelve a poner el foco en Oriente Medio después de que Estados Unidos e Irán alejaran la posibilidad de iniciar negociaciones y aumentaran las amenazas militares, mientras continúan las interrupciones del transporte marítimo en dos de las principales rutas energéticas del mundo.

La escalada del conflicto ha impulsado al Brent cerca de un 30% desde principios de julio, reflejando el creciente temor de los inversores a que la oferta mundial de crudo pueda verse afectada si la situación continúa deteriorándose.

¿Por qué sube el precio del petróleo?

El principal detonante de la subida del precio del petróleo ha sido el endurecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump volvió a amenazar con nuevos ataques contra instalaciones nucleares iraníes, mientras Teherán descartó que existan negociaciones directas entre ambos países. Paralelamente, el ejército estadounidense continúa sus operaciones militares en la región y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han intensificado sus amenazas sobre el tráfico marítimo en el Mar Rojo.

Trump también dijo que creía que Irán "podría haber" trasladado componentes cruciales para la construcción de un arma nuclear a una instalación profundamente enterrada bajo Kolang Gazla, conocida como la Montaña del Pico, en el centro de Irán, y que pronto iniciarán los bombardeos en esa zona.

La preocupación del mercado también se centra en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Durante los últimos días varios petroleros han sido atacados y el tráfico marítimo se ha reducido considerablemente, aumentando el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético global.

¿Puede el precio del petróleo superar los 100 dólares?

El mercado empieza a valorar escenarios cada vez más alcistas para el crudo. La reducción de los inventarios estratégicos de Estados Unidos, que se encuentran en mínimos desde 1983, junto con el descenso del tráfico marítimo en Oriente Medio, la menor demanda de China, y una capacidad de refino inferior a lo esperado están impulsando los precios. Los principales indicadores han repuntado en los últimos días, lo que apunta a una creciente preocupación por la oferta.

Los diferenciales de precios más cercanos tanto del Brent como del WTI cotizan en una estructura de backwardation alcista de más de 3 dólares por barril, algo totalmnete inusual en el mercado y que reflea la actual escasez de oferta del mercado.

Aunque el escenario central continúa siendo un precio del petróleo estabilizado una vez disminuya la tensión geopolítica, varias firmas de inversión consideran que un conflicto prolongado podría llevar al Brent nuevamente por encima de los 100 dólares. Goldman Sachs incluso contempla un escenario de hasta 120 dólares por barril si las interrupciones en el estrecho de Ormuz se mantienen durante los próximos meses.