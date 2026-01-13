El foco está en el estrecho de Ormuz: por esta vía transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo, y cualquier escalada de las tensiones entre EE. UU. e Irán podría encarecer el transporte y los seguros, presionando aún más al alza los precios.

El precio del petróleo repunta por riesgo geopolítico: los precios del crudo alcanzaron máximos desde noviembre tras el anuncio de EE. UU. de imponer aranceles del 25% a países que comercien con Irán, elevando la prima geopolítica y el temor a disrupciones en el suministro.

Trump amenaza con imponer aranceles y el petróleo se dispara

El detonante más inmediato ha sido el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, una medida que entraría en vigor de forma inmediata y que ha elevado la prima geopolítica sobre el petróleo. Tras el anuncio, el precio del petróleo Brent ha llegado a situarse en torno a los 64 dólares por barril, mientras que el del West Texas Intermediate (WTI) se ha mantenido por debajo de los 60 dólares.

El mercado también ha reaccionado a la inestabilidad interna en Irán, tras una oleada de protestas antigubernamentales que, según informes, ha dejado cientos de víctimas. Aunque las autoridades iraníes aseguran que la situación está bajo control, los inversores temen que el deterioro del contexto político pueda afectar a las exportaciones del país, el cuarto mayor productor de la OPEP.

A este escenario se suma la creciente atención sobre el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio energético mundial. Por esta vía marítima circulan cerca de 20 millones de barriles diarios, aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo, y cualquier interrupción tendría un impacto inmediato en los precios. Incluso sin un cierre total, un aumento de la tensión podría elevar los costes de transporte y los seguros, presionando aún más al mercado.

Problemas de producción

Otros factores de oferta han reforzado el movimiento alcista del precio del petróleo. La producción en Kazajistán se ha visto afectada por el mal tiempo y se han reconocido daños en infraestructuras vinculados al conflicto en Ucrania, mientras que la reciente intervención estadounidense en Venezuela ha añadido más incertidumbre al equilibrio global.

Pese al repunte, el impacto de las amenazas arancelarias dependerá de si se traducen en políticas efectivas y en interrupciones reales del suministro. Por ahora, los inversores han optado por protegerse ante posibles subidas, incrementando la demanda de productos financieros que les permite replicar el comportamiento del petróleo Brent, en un contexto marcado por la volatilidad y la incertidumbre geopolítica.