El viernes vivimos un auténtico punto de inflexión en los mercados financieros. Después de un rally histórico impulsado por la euforia en torno a los semiconductores, el mercado decidió tomarse un respiro… y no precisamente pequeño.

La magnitud de la caída ha hecho que muchos inversores se pregunten si la fiesta ha terminado o si simplemente estamos ante una pausa antes de que la música vuelva a sonar.

En un contexto donde el conflicto geopolítico vuelve a tensarse, la inflación sigue amenazando, comienzan las reuniones de bancos centrales y no se descartan nuevas subidas de tipos, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante el inicio de una corrección más profunda para los mercados financieros?

Broadcom enciende la mecha: ¿qué hay detrás del desplome de los mercados financieros?

Todas estas caídas comenzaron el jueves, cuando las alarmas saltaron tras la presentación de resultados de Broadcom. La séptima empresa más grande de Estados Unidos se perfilaba como una de las grandes sorpresas del año, consolidándose con fuertes crecimientos y acaparando titulares financieros.

La acción había llegado a subir más de un 40% antes de resultados y, además, presentó cifras históricas con los mayores ingresos de su trayectoria.

Sin embargo, el hecho de que no elevasen expectativas provocó un desplome del 13%. Ese negativismo se extendió rápidamente y el Nasdaq 100 cayó un 0,5% ese mismo jueves.

Pero lo dramático llegó el viernes: un cóctel de factores provocó que el Nasdaq 100 se desplomase más de un 4%, la mayor caída del índice desde el descenso del 6% tras los aranceles de Trump el 4 de abril. La reacción supuso un giro claro hacia un sentimiento de risk‑adverse en el mercado.

1. Datos de empleo: cuando las “buenas noticias” son malas para la bolsa

El primer culpable detrás de la caída que experimentó el mercado fueron unos datos de empleo sorprendentemente sólidos. Las nóminas no agrícolas de mayo alcanzaron 172.000 frente a las 85.000 esperadas, lo que supone una leve caída respecto a los 179.000 anteriores.

¿Pero esto no es bueno? En teoría sí, pero en Wall Street existe la famosa frase good news is bad news: una buena señal para la economía no siempre lo es para la bolsa.

Un mercado laboral fuerte indica resiliencia económica y, sobre todo, da margen de maniobra a la FED. La FED tiene dos misiones: controlar el empleo y la inflación, y para ello mueve los tipos de interés. Cuando sube tipos, la economía se enfría y el empleo se modera; cuando baja tipos, ocurre lo contrario. El reto es equilibrar ambos factores sin desestabilizar el mercado laboral.

2. Riesgo de subidas de tipos: BCE esta semana y FED la próxima

Con un mercado laboral fuerte, uno de los principales frentes de preocupación de la FED pierde intensidad, lo que abre la puerta a nuevas subidas de tipos para controlar la inflación. Esto podría ser lo más sano para la economía, pero no para los mercados financieros.

El BCE se reúne este jueves y la FED lo hará el 16 y 17 de junio, por lo que cualquier decisión tendrá un impacto inmediato. A esto se suma la incertidumbre por el nuevo jefe al mando de la FED, mientras Trump continúa presionando para evitar subidas de tipos. El mercado desconoce si el nuevo presidente será capaz de resistir presiones políticas como lo hizo Jerome Powell.

3. Oriente Medio vuelve a tensarse

El conflicto armado en Oriente Medio está lejos de resolverse y vuelve a escalar. Este fin de semana, Irán lanzó misiles hacia Israel y este respondió atacando territorio iraní, pese al llamamiento de Donald Trump a Benjamin Netanyahu para evitar represalias.

El resultado fue inmediato: el precio del petróleo se disparó, añadiendo presión inflacionaria y aumentando la incertidumbre global.

4. Los bonos suben y la renta fija vuelve a competir

Los bonos continúan presionando al alza, con el rendimiento del bono alemán a diez años alcanzando niveles de 3,1 no vistos desde 2023.

Con rentabilidades más atractivas, los inversores empiezan a mirar con mejores ojos la renta fija, lo que aumenta la exigencia sobre la renta variable y provoca correcciones en acciones que habían subido demasiado rápido.

5. Toma de beneficios en semiconductores

Por último, el rally del sector tecnológico había alcanzado niveles difíciles de sostener. El S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment acumulaba una subida del 47% en 2026, y el viernes llegó a caer un 8,25% en un solo día, mostrando lo “calentado” que estaba el sector.

Las caídas más destacadas fueron:

Empresa Caída del viernes Micron Technology (MU) –13,2% Intel (INTC) –11,3% AMD –10,9% Oracle (ORCL) –9,6% Broadcom (AVGO) –7,9% Tesla (TSLA) –6,6% Nvidia (NVDA) –6,2%

¿Corrección puntual o inicio de algo mayor?

A primera vista, los factores que presionan al Nasdaq 100 (tensiones geopolíticas, riesgo de subidas de tipos, rally excesivo en semiconductores, rotación hacia renta fija e incertidumbre sobre la FED) no son menores.

Con una valorización del Nasdaq cercana al 30% en apenas 8‑9 sesiones semanales, no sería extraño ver una corrección adicional o, al menos, una fase de consolidación.

Esta semana, dos catalizadores serán clave:

Resultados de Oracle (miércoles), que servirán para medir el sentimiento del inversor en IA.

Reunión del BCE (jueves), que marcará la dirección de la política monetaria y los tipos de interés.

El mercado está en un punto delicado. La música no ha dejado de sonar, pero el volumen ha bajado y todos observan con cautela cuál será el siguiente movimiento.

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