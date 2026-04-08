El Russell 2000 está subiendo con fuerza en la jornada de hoy y ya va más de un 2,5% arriba, superando incluso las subidas del Nasdaq 100 o del S&P 500. La pregunta es: ¿tiene sentido que sea el índice que más suba en Estados Unidos? Y la respuesta puede sorprenderte, porque la tregua podría ser un catalizador para las empresas de pequeña capitalización.

El Russell 200 como protagonista de la sesión

El índice de empresas de pequeña (llamadas small caps) y mediana capitalización estadounidense, el Russell 2000, es el selectivo que más sube hoy en la bolsa americana después de la tregua en Oriente Medio. El motivo puede explicarse de manera clara: las empresas de pequeña capitalización se benefician de unos tipos de interés más bajos, ya que suelen ser compañías que dependen de la financiación para poder seguir expandiéndose.

Además, la bajada de los precios del combustible también mejoran las expectativas de crecimiento de la economía, y cómo las empresas de pequeña capitalización suelen tener menores ventajas competitivas, necesitan mucho más que las grandes (en líneas generales) que la economía crezca.

Las empresas de pequeña capitalización superan a las grandes después de las crisis

Cómo podemos observar en el gráfico inferior, las empresas de pequeña capitalización americanas tuvieron un mejor comportamiento que las grandes en los 12 meses posteriores a una recesión. De hecho, podemos observar incluso periodos como los 70 u 80, donde también había tensión en Oriente Medio y los precios del petróleo se disparaban.

Aunque ahora no estamos experimentando una recesión, sí que podemos ver similitudes con las décadas de los 70 y 80. Por tanto, el Russell 2000 se coloca actualmente como uno de los índices más interesantes para seguir de cerca durante las próximas sesiones, tanto si como inversor piensas que la tregua no durará mucho, o si crees que este es el inicio del fin de la guerra.

¿Cómo operar en el Russell 2000?

Recuerda que puedes invertir sobre este activo tanto al alza como a la baja, multiplicando tu poder de inversión y siempre con el riesgo limitado gracias a las Opciones. Descubre las Opciones de XTB y empieza a invertir desde 1€ y siempre con el riesgo limitado.

En concreto, si piensas que la tregua no va a durar mucho y que las empresas de pequeña capitalización van a sufrir, puedes comprar una put. Por el contrario, si piensas que la paz es muy probable y que las small caps van a despegar, puedes comprar una call.