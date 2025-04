El S&P 500 abre en positivo, ¿qué ha pasado?

El S&P 500 abre la sesión del miércoles con una subida del 3%. En una sesión marcada por los resultados empresariales de Tesla y Boeing, los mercados americanos cotizan en positivo y la volatilidad parece disminuir. Se espera que el resto de compañías de los índices americanos continúen presentando los resultados del primer trimestre del año durante los próximos días. Además, la posible calma en la guerra comercial y el acercamiento entre las potencias mundiales parece devolver la calma a las cotizaciones. Ganadores y Perdedores del S&P 500 En la zona alcista del índice americano destaca el desempeño sobresaliente de Super Micro Computer, que presenta un crecimiento del 14% en el inicio de la sesión. Warner Bros Discovery también se apunta subidas que casi alcanzan el 10%. Carnival Corp sube un 8,3%, Delta Air Lines lo hace un 8%, Palantir un 7,6%, Boeing un 6,7% e Intel un 6,2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la zona bajista del S&P 500 encontramos a Verizon, perdiendo un 2%, eBay, que retrocede un 1,6%, y Coca-Cola, que cae un 1%. No obstante, son mínimas las empresas que cotizan en negativo. En relación con las Siete Magníficas, todas cotizan en positivo. Lidera la lista Amazon con una subida de 7,4%, Meta sube un 6,3%, Nvidia lo hace un 4,6%, Tesla un 3,8%, Alphabet un 3,4%, Apple un 3,4% y Microsoft un 3%. Sentimiento del S&P 500 Las acciones de las empresas americanas cotizan en su mayoría en positivo en la sesión del miércoles. Noticias del S&P 500 Las acciones de Boeing (BA.US) suben un 6,7% tras la presentación de sus resultados. Tras el anuncio de la venta de uno de sus productos principales, la compañía apuesta por centrarse en la fabricación de aviones comerciales y militares para mejorar sus ventas y márgenes operativos. Las acciones de Super Micro Computer (SMCI.US) se disparan un 14% y se produce el rebote tras la exención de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, su colaboración con Fujitsu parece haber convencido a los inversores en la implementación real de la inteligencia artificial y sensores para mejorar la eficiencia de los dispositivos y su calidad. Las acciones de Tesla crecen un 3,4% tras la presentación de sus resultados. A pesar de haber mostrado unos resultados negativos, la promesa de Elon Musk de desvincularse del gobierno americano parece haber convencido a los inversores. La compañía no logra aumentar sus ventas de vehículos y aumenta considerablemente el gasto en I+D, lo que ha producido un daño notable en los márgenes de la compañía. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



